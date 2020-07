Potsdam

Andreas Erfurth, 55, leitet gemeinsam mit Kai Frederic Schrickel das Neue Globe Theater. Der Potsdamer ist Schauspieler und Regisseur, gemeinsam mit dem Globe Theater-Ensemble ist er für gewöhnlich im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. Am Mittwoch eröffnet die Truppe mit dem Brecht-Stück „Leben Eduards des Zweiten von England“ die Schirrhofnächte in der Schiffbauergasse.

Herr Erfurth, gerade erst wurden wieder Corona-Neuinfektionen in Potsdam gemeldet und jetzt wollen Sie Theater spielen. Wie kann das in der Pandemie funktionieren?

Wir sind extrem dankbar, dass die Schirrhofnächte stattfinden. Immerhin war unsere letzte Vorstellung am 5. März in Neu Isenburg. Danach haben wir zwar noch kurz weitergearbeitet, wir haben den „Figaro“ geprobt. Aber am 22. März haben wir alles eingepackt und wussten nicht, wie es weitergeht. Das war eine große Ungewissheit im Ensemble, wir wussten gleich, die nächste Option für das Stück sind die Schirrhofnächte. Wir haben uns deshalb den Juni komplett freigehalten und sind nun froh, dass wir miteinander arbeiten dürfen.

Acht Brandenburger Theater auf einer Bühne Das Sommertheater des T-Werks findet zum siebten Mal statt. Auf der Bühne stehen neben dem neuen Globe Theater sieben weitere Brandenburger Ensembles: TeatreBlau, das Ton und Kirschen-Wandertheater, Etta Streicher, Theater Nadi, die Oxymoron Dance Company, das Red Dog Theater sowie Crabs&Creatures. Mit den Inszenierungen „Vom Fischer und seiner Frau“ und „Spinnlein, Spinnlein an der Wand“ wird es auch in diesem Jahr wieder an den Wochenenden in Ergänzung zum Abendprogram ein Theaterprogramm für Familien geben. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie telefonisch beim T-Werk unter 0331/ 71 91 39 oder per Mail unter ticket@t-werk.de. Die Preise liegen bei 14 bis 18 Euro für Vollzahler, es gibt verschiedene Ermäßigungen. Das komplette Programm und die Preisstruktur finden Sie unter www.t-werk.de.

Und unter welchen Voraussetzungen?

Das Format Schirrhofnächte zieht ja keine 500 Leute an, sondern es sind kleine Veranstaltungen. Das Team des T-Werks hat sich da sehr ins Zeug gelegt und ein Konzept erarbeitet. Für uns bedeutet das, dass wir das Stück komplett umgearbeitet haben, wir müssen uminszenieren. Binnen drei Wochen mussten wir einen Weg finden, unsere Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne sicher spielen zu lassen, schließlich haben wir eine Sorgfaltspflicht für sie. Es gibt Mindestabstände, die wir halten und es gibt keine Berührungen.

Moment, die Schauspieler berühren sich nicht?

Richtig. Das ist natürlich eine neue Erfahrung, unser Beruf ist ja sehr körperlich, auch die „Hochzeit des Figaro“ ist natürlich ein körperliches Stück. Wir haben uns gesagt, das ist jetzt kein Hindernis, kein Problem - sondern eine Aufgabe. Man darf sich jetzt eben an diesem Hof nicht berühren, was natürlich die sexuelle Spannung nur noch erhöht. Alles, was geschieht, geschieht dann im Verborgenen. Die Kolleginnen und Kollegen waren spielerisch total ausgehungert, wir wollen und wollten alle unbedingt auf die Bühne. Die Not macht eben erfinderisch. Die Reduktion war eine Herausforderung, aber wir mögen das Ergebnis und ich glaube nicht, dass wir das Stück irgendwann anders spielen werden als heute.

Theater ohne Nähe, das scheint unvorstellbar. Das Neue Globe Theater hat zum Schutz der Schauspieler aber alle Stücke entsprechend umgearbeitet. Quelle: Philipp Plum

Sie mussten ja die Stücke auch kürzen, richtig?

Ja, weil wir nicht in jedem Fall wissen, ob wir eine Pause machen dürften. Das liegt wieder an den Hygienebestimmungen, die 130 Zuschauer wollen dann etwas trinken und auf die Toilette und dabei müssen immer die Abstände eingehalten werden. Das muss alles in Etappen gehen, wodurch eine Pause sehr lang dauern müsste. Das wird nicht immer gehen. Deshalb sind wir jetzt bei 100 Minuten Spielzeit, um es aushaltbar zu machen.

Wie sitzen die Zuschauer denn? Sicher nicht auf der üblichen Tribüne?

Es wird Inseln mit Abstand zwischen den Zuschauern geben, die Tribüne ist weiter hinten und kleiner. Wir arbeiten mit mehr Breite und Tiefe, weil der Abstand ja nicht nur links und rechts, sondern auch vorn und hinten sein muss. Die Zuschauer werden auch zu ihren Plätzen geleitet, über all diese Gegebenheiten werden sie aber vorher per Mail informiert.

Wie hart sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der unfreiwilligen Spielpause für Sie und Ihr Theater?

Es war ein sehr harter Schlag für uns, weil uns sehr wichtige Gastspiele flöten gegangen sind. Unter anderem waren wir mit „Das Leben Eduards des Zweiten von England“ auf das Shakespeare-Festival in Neuss eingeladen, was dann nicht stattfand. Wir haben Glück im Unglück, weil alle ausgefallenen Gastspiele im nächsten und im übernächsten Jahr nachgeholt werden. Das ist ein langer Zeitraum, wir haben schon gescherzt, dass wir gar nicht wissen, ob wir dann noch Theater spielen. Aber wir werden natürlich spielen. Jetzt, in diesem Moment, ist das Geld verloren gegangen.

Ist das Geld Ihre größte Sorge?

Jetzt ist das Problem das Einhalten der Hygieneregeln, die real dazu führen, dass die Spielorte nur noch zu einem Viertel genutzt werden können. Damit fehlt ein großer Teil der vorab kalkulierten Einnahmen. Irgendwer wird das am Ende bezahlen müssen, da steht ein ganz großes Fragezeichen. Ein Interessensverband arbeitet jetzt schon aktiv daran, dass die Verantwortlichen, die Entscheidungsträger in der Politik, wissen, was da auf uns zukommt. Aber ich bin auch sicher, dass da einige über die Klinge springen werden, in jedem Bereich. Das wird leider nicht ausbleiben.

Was bedeutet das denn zur Zeit konkret für Ihr Theater?

Ein Veranstalter hat uns die kompletten Gehälter noch gezahlt, bei anderen Veranstaltungen haben sich die Zuschauer sehr solidarisch gezeigt und auf die Rückgabe der Tickets verzichtet, was dann dem Ensemble zu Gute kommt. Wir als Tournee-Theater haben keine Immobilien zu bezahlen, die laufenden Kosten sind alle so gering, dass wir sie im äußersten Fall bis zum Ende des Jahres hätten bezahlen können. Wir selbst hätten dann natürlich anderweitig unser Brot verdienen müssen. Die Einbußen sind da, aber wir kommen erst einmal über die Runden.

Erst einmal? Das klingt nicht optimistisch.

Ich sehe tatsächlich eher pessimistisch in die Zukunft. Wir verkaufen unsere Stücke an Veranstalter, die kommunale Träger haben. Das sind zum Teil sehr kleine Gemeinden. Wenn da die Steuereinnahmen einbrechen, was ja zu erwarten ist, dann wird sich so eine Kommune reiflich überlegen, wie viel Geld sie noch für Kultur hat. Oder ob überhaupt noch Geld dafür da ist.

Das sind wirklich eine Menge Sorgen. Überwiegt jetzt vor dem Start der Schirrhofnächte trotzdem die Spielfreude?

Unbedingt! Wir freuen uns alle, dass wir wieder loslegen können. Insgesamt sind die Schirrhofnächte in diesem Jahr sehr groß und sehr bunt angelegt, es gibt fünf Premieren verschiedener Ensembles. Das wird ein kultureller Knüller, der Kartenvorverkauf läuft auch sehr gut. Wir merken, dass die Leute etwas sehen wollen.

Von Saskia Kirf