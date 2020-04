Potsdam

Am Montagvormittag gab es auf der Heinrich-Mann-Allee eskalierte ein Auffahrunfall der etwas anderen Art. Gegen 10 Uhr soll ein Radfahrer einem abbiegenden Toyota an der Ecke Am Försteracker aufgefahren sein. Der Radfahrer soll bei seiner Flucht einen weiteren Zeugen verletzt haben. Nun wird er von der Polizei gesucht.

Eine 69-jährige Toyota-Fahrerin bog, laut Polizei, am Montag von der Heinrich-Mann-Allee auf Am Försteracker ab. Ein Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit, der auf der Fahrradschnellstraße unterwegs war, konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem Auto auf. Am Heck des Autos entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Lesen Sie auch dazu: Die Fahrradschnellstraße wurde erst eröffnet. Dort haben Radfahrer Vorfahrt.

Fahrerflucht mit Angriff auf Zeuge

Weil der Radfahrer in Richtung Bergholz-Rehbrücke floh, stellte sich ein in der Nähe befindlicher 50-Jähriger sich dem Radfahrer in den Weg und stellte ihn nur wenige Meter vom Unfallort entfernt. Auf die Aufforderung, stehen zu bleiben und seinen Ausweis vorzuzeigen, soll laut Polizei der Radfahrer den Zeugen erst ins Gesicht geschlagen und dann mit Pfefferspray besprüht haben. Dabei wurde der Zeuge Leicht verletzt und der Radfahrer floh erneut.

Der beschädigte Toyota auf der Heinrich-Mann-Allee Quelle: Julian Stähle

Polizei bittet um Hinweise

Nun bittet die Polizei mögliche Zeugen um Hilfe. Der Radfahrer wurde als 170-180cm großer korpulenter Mann mit schwarzen Fahrrad mit Gepäck daran beschrieben. Bekleidet war er wohl mit einer schwarzen Hose und Jacke, trug eine Brille und eine Basecap.

Haben Sie Hinweise auf die Identität des Radfahrers, dann melden Sie diese bitte unter der Telefonnummer: 0331 5508-0 bei der Polizeiinspektion Potsdam oder online im Bürgerportal der Polizei. Das Hinweisformular erreichen Sie direkt unter: polbb.eu/hinweis

Von MAZonline/jru