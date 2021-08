Innenstadt

Zeugen meldeten am frühen Samstagmorgen eine Schlägerei zwischen mehreren Personen am Potsdamer Lustgarten. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich die beiden Geschädigten zuvor mit anderen Personen am Lustgartenwall, als drei Tatverdächtige hinzukamen und offenbar Streit suchten.

Polizei nahm die Täter fest

Die beiden Opfer erlitten Platzwunden durch eine Bierflasche und eine Faust im Gesicht. Die Polizei konnte die drei Tatverdächtigen (18–23 Jahre) kurz darauf auf dem Weg in Richtung des Hauptbahnhofes feststellen und in Gewahrsam nehmen.

Von MAZonline