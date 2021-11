Potsdam

Die Polizei ist am Sonnabend gegen 17 Uhr zu einer Schlägerei in den Willi-Schiller-Weg nach Potsdam-Drewitz gerufen worden. Zwei Männer im Alter von 25 und 30 Jahren waren aneinandergeraten, dabei hatte der 30-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht erlitten. Als die Polizei eintraf, wollte dieser den 25-Jährigen erneut angreifen – die Polizei verhinderte das. Beim Fixieren des 30-Jährigen am Boden, wurde einer der Beamten leicht verletzt.

Von MAZonline