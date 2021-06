Schlägerei in Potsdam: Polizei sucht Täter und Opfer

Teltower Vorstadt

In der Heinrich-Mann-Allee sollen Jugendliche einen Mann verprügelt haben – die Polizei sucht nach Tätern und Opfer.

Eine Autofahrerin meldete am Sonnabend gegen 22.30 Uhr, dass sie gesehen hat, wie an der Haltestelle „Friedhöfe“ in Potsdam mehrere Jugendliche einen Mann schlagen würden. Allerdings war sie nur vorbeigefahren und konnte keine weiteren Angaben machen.

Polizeibeamte konnten vor Ort weder einen Geschädigten, noch mögliche Tatverdächtige antreffen. Dennoch wurde von Amts wegen eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen und das mögliche Opfer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam, unter Tel. 0331/55080, zu melden.

