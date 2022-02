Potsdam

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ist es sowohl in Babelsberg, als auch in der Potsdamer Innenstadt zu Schlägereien gekommen. In einem Fall sucht die Polizei nach Hinweisen zu den Tätern.

Am Sonntagmorgen attackierten mehrere Personen einen 25-Jährigen in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Nach Polizeiangaben soll es zuvor eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und der Gruppe in einer Bar gegeben haben. Als der 25-Jährige das Lokal verließ, sollen die Personen ihm gefolgt sein und dann auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Das Opfer zog sich durch den Angriff, der sich gegen 3.48 Uhr ereignet haben soll, leichte Verletzungen zu. Die Polizeibeamten konnten in der Nähe des Tatortes einen 24-jährigen Tatverdächtigen stellen und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Täter schlagen auf Barkeeper ein

In einer Bar in der Friedrich-Ebert-Straße kam es am Samstagmorgen gegen 4.15 Uhr zu einer weiteren Schlägerei. Weil sich eine Gruppe in der Bar nicht anständig benahm, wollte der Barkeeper sie aus dem Lokal werfen. Daraufhin schlugen drei oder vier Personen aus der Gruppe auf den Barbesitzer ein, der leichte Verletzungen davontrug. Die Täter flohen anschließend aus der Bar und konnten von den Polizeibeamten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Polizei sucht Hinweise auf die Täter. Dafür steht die Internetwache des Landes Brandenburg unter www.polizei.brandenburg.de zur Verfügung.

Von MAZonline/lkö