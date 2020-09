Babelsberg

Volker Schlöndorff hat wieder einen Film gemacht, einen Kurzfilm über den umkämpften Uferweg am Griebnietzee. Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit hatte ihn der Verein „Griebnitzsee für Alle“ um einen Filmbeitrag dazu gebeten. „Das Ergebnis ist ein kleines Juwel. Ein Kurzfilm mit musikalischer Untermalung“, teilte der Verein am Samstag in Potsdam mit.

Der Fall der Mauer öffnete den Uferweg, der zuvor als Patrouillenweg der Grenztruppen genutzt worden war, für die Bevölkerung. Dort, wo zuvor unzugängliches Sperrgebiet war, konnten die Menschen nach 28 Jahren des Eingesperrtseins nun in Freiheit die Uferlandschaft erleben. Die Bevölkerung aus Ost und West begegnete sich auf dem Uferweg.

„Dieses Glück währte 20 Jahre, in denen das freie Ufer zum Symbol der wiedergewonnen Einheit wurde“, so der Verein: „Die Idylle endete 2009 mit der erneuten Sperrung durch private Käufer von Ufergrundstücken am Griebnitzsee. „ Volker Schlöndorff sagt dazu: „28 Jahre waren der See und die Häuser der Anlieger eingemauert, eine Schande für unser Volk. Dann fiel die Mauer, der Zugang zum See war frei für Alle. Nun ist er wieder zugemauert. Wie lange noch?“

Im Filmmuseum Potsdam wird der Film am Dienstag, dem 22.September um 15.30 erstmals in Anwesenheit des Regisseurs für die Presse gezeigt werden. Anschließend wird er bis zum 3.Oktober auf der LED-Leinwand des Vereins „Neues Potsdamer Toleranzedikt“ vor dem Museum zu sehen sein.

Von maz-online/ rai