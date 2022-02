Sanssouci

Genau ein Jahr ist es her, dass der Schirrhof-Skandal die Stiftung Preußische Schlösser & Gärten (SPSG) erschüttert hat. Durch Untreue mehrerer Mitarbeiter im Baubereich der Schlösserstiftung entstand ein Schaden von mindestens einer Million Euro – und die Gefahr eines nicht zu beziffernden Imageschadens der renommierten Welterbe-Hüter.

Der Vorwurf: Der langjährige Materialdisponent des Bauhofes habe Werkzeuge und Baustoffe auf Rechnung der Stiftung liefern lassen, aber privat weiterverkauft – teils an andere Stiftungsmitarbeiter. Mindestens zehn Jahre lang soll die illegale Praxis trotz Vier-Augen-Prinzip im Rechnungswesen und einer eigenen Revisionsabteilung nicht aufgefallen sein. Doch wie weit ist die Aufarbeitung des Korruptionsskandals ein Jahr später?

Christoph Martin Vogtherr ist Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG). Quelle: Julius Frick

Entlassungen, Versetzungen und neue interne Prozesse

Generaldirektor Christoph Martin Vogtherr hat bei dem Thema ernst gemacht. Zwei Mitarbeiter wurden entlassen, darunter der Materialdisponent, gegen den auch die Staatsanwaltschaft wegen Verdachts auf Untreue ermittelt. Dessen Chef, der Leiter des Schirrhofs, war zunächst nur beurlaubt worden – und wurde dann in einen eigens geschaffenen neuen Fachbereich Fährwesen auf die Pfaueninsel versetzt. Auch sein Amt als Personalratschef übt er nicht mehr aus. Gegen ihn wird zwar nicht ermittelt – unter seinen Augen konnte sein Mitarbeiter allerdings über Jahre das Geld veruntreuen.

Nach einem Aufruf Vogtherrs haben sich zudem Mitarbeiter freiwillig gemeldet, die selbst Material illegal über den Schirrhof erworben hatten. „ Es haben sich eine Reihe von Beschäftigten bei der Innenrevision oder der Stiftungsleitung gemeldet und so die Aufklärung der Sachverhalte aktiv unterstützt“, erklärt die Stiftung auf Anfrage. Ob es tatsächlich wie kolportiert Abmahnungen gegeben habe, lässt sie offen. „Die internen Ermittlungen wurden Ende 2021 abgeschlossen. Seitdem werden Ergebnisse ausgewertet und wo erforderlich, Konsequenzen gezogen.“

Neue Korruptionsfälle sollen verhindert werden

Die wichtigsten Maßnahmen Vogtherrs zielen auf die Verhinderung neuerlicher Korruptionsfälle. So gibt es seit Anfang 2021 einen zentralen Rechnungseingang, auch die vollständige Einführung der e-Rechnung stehe bevor. „Durch beide Maßnahmen werden Verstöße gegen hausrechtliche Vorschriften wesentlich erschwert bzw. können sehr viel früher und leichter aufgedeckt werden, als dies im aktuellen Fall geschehen ist“, erklärt Vogtherr der MAZ. „Nach Aufdeckung der Unregelmäßigkeiten auf dem Schirrhof sind alle Beschäftigten, die mit Finanzprozessen zu tun haben, geschult und sensibilisiert worden“, so Vogtherr weiter. Es gebe nun für alle Mitarbeiter die Möglichkeit, anonym und vertraulich Hinweise auf Rechts- oder Regelverstöße an eine externe Ombudsperson zu geben.

Nachdem Mitarbeiter vor einem Jahr noch an einer echten internen Aufarbeitung gezweifelt hatten – etwa weil der Schirrhof-Chef selbst zunächst in die interne Überprüfung eingebunden wurde – scheint die Stimmung nun eine andere: „Es sind innere Reformen in kraft getreten, da passiert was“, erklärt eine Mitarbeiterin der MAZ.

Staatsanwaltschaft ermittelt noch immer – Verfahrensbeginn offen

Wann der Skandal vor Gericht kommt, steht noch in den Sternen. Ein Ende der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Neuruppin, die in Brandenburg für Korruptionsfälle verantwortlich ist, ist nicht absehbar. Bereits im November 2020 hatte die SPSG die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, nachdem der Verdacht auf Untreue durch eine Rechnung offenbar wurde, die keinem Bauprojekt zugeordnet werden konnte. „Es ist extrem kleinteilig. Es geht um hunderte Rechnungen und stets die Frage, wohin das Material gegangen ist. Wurde es in Projekten der Stiftung verbaut oder privat?“, erklärt Oberstaatsanwalt Frank Winter die Herausforderung des Falls. Das Landeskriminalamt werde noch Wochen oder Monate brauchen, anschließend dürfen sich die Beschuldigten äußern. „Danach können wir eine Entscheidung über das Verfahren treffen“, sagt Winter.

Ebenfalls noch offen ist die Personalie Schirrhof: Seit etwa einem Jahr muss der Direktor der Abteilung Baudenkmalpflege und Liegenschaften diesen Posten zusätzlich selbst kommissarisch leiten. Das soll sich nun ändern: Geradee erst im Januar erfolgte eine Ausschreibung für den Job zum 1. März. Das Bewerbungsverfahren ist allerdings noch nicht abgeschlossen.

Von Peter Degener