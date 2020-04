Zeugnisse des Atombombenabwurfs von 1945 können nicht gezeigt werden

Sanssouci

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) kann ihre Ausstellung „Potsdamer Konferenz 1945 – Die Neuordnung der Welt“ nicht wie geplant am 1. Mai eröffnen. Man arbeite aber mit Hochdruck an der Einrichtung der Schau, auch wenn der Eröffnungstermin noch nicht feststeht, erklärte die Stiftung am Freitag. Derzeit baue man die Online-Angebote aus, um digital über die Ausstellung zu informieren.

Zwei bedeutende Leihgaben für die Ausstellung sind soeben vom Hiroshima Peace Memorial Museum gekommen: eine deformierte Glasflasche und eine Lunchbox aus Metall – berührende Zeugnisse der am 6. August 1945 erfolgten Atombombendetonation über der japanischen Stadt Hiroshima, bei der tausende Menschen ihr Leben verloren.

Der Beschluss zum Einsatz der Bombe wurde vom US-amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman während der Konferenz in Potsdam gefasst. Er erteilte den entsprechenden Befehl am 24. Juli 1945 per Telegramm.

Die durch die während der Detonation entwickelte enorme Hitzeeinwirkung verformte Glasflasche stammt aus dem Besitz der Familie Kujima; die Mutter und eine Tochter starben unmittelbar nach der Detonation in ihrem Haus, ihr Sohn rund drei Wochen später aufgrund schwerster Verletzungen. Der Familienvater Ensuke Kujima befand sich zum Zeitpunkt des Bombenabwurfs nicht in Hiroshima und überlebte deshalb das schreckliche Ereignis. Die Glasflasche stiftete er später dem Museum, wo sie heute zu den erschütterndsten Zeugnissen der damaligen Ereignisse zählt.

Die Lunchbox gehörte dem damals zwölfjährigen Schüler Koji Kano, dessen Leichnam nach der Explosion nie gefunden wurde. Die Box, auf dessen Deckel Kojis Name steht, wurde über 60 Jahre lang im buddhistischen Altar seiner Familie aufbewahrt, bis sie der der ältere Bruder Kojis dem Museum in Hiroshima übergab.

