Sanssouci

Trotz der coronabedingten Besucherrückgänge um rund ein Drittel hält die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) Berlin-Brandenburg an ihrem 155-Millionen-Euro-Investtionsprogramm in Potsdam fest. Wie Generaldirektor Martin Vogtherr am Mittwoch im Hauptausschuss der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung sagte, fließt das Geld über mehrere Jahre hinweg in mehrere Parks. So wird im Neuen Garten das Schloss Cecilienhof saniert, wo wieder ein Hotel angesiedelt werden soll. Auch mehrere andere Gebäude in diesem Park werden saniert.

In Babelsberg werden die Hofgärtnerei und das Havelhaus saniert. Im Park Sanssouci muss man die Orangerie sanieren und dem Neuen Palais ein neues Dach geben. Auch die Römischen Bäder stehen im Programm. Am Schloss Charlottenhof soll ein Besucherzentrum eingerichtet werden. Besucherrückgänge sollen zum Teil durch digitale Angebote aufgefangen werden.

Vogtherr beklagte aber auch eine deutliche Zunahme des Vandalismus. Viele Mitarbeiter sähen das Werk ihrer Hände der Vernichtung preisgegeben und würden um Versetzung in andere Bereiche der Stiftung bitten. In den Parks werde man wegen Schäden durch den Klimawandel über 1000 alte Bäume verlieren, sagte er: Die außergewöhnliche Artenvielfalt sinke. In den kommenden Jahren werde die Stiftung 2,5 Millionen Euro in Neupflanzungen investieren.

Wie weiter am Pfingstberg?

Der Linken-Stadtverordnete Hans-Jürgen Scharfenberg wollte wissen, wie es weitergeht im Park der Villa Henckel am Pfingstberg. Dort sei die vom Villeneigentümer versprochene Teilöffnung des Parkes noch nicht passiert. Der Frage wich Vogtherr aus. Man wolle erst die Sanierung der Villa Schlieffen abwarten, die für Ausstellungsbetrieb gedacht ist.

Der Generaldirektor sicherte eine weitere Aufstockung des Ordnungsdienstes in den Parks zu, um Vandalismusschäden zu begegnen. Jugendliche hätten ein offenkundiges Bedürfnis, sich in der Öffentlichkeit zu versammeln, doch könne die Stiftung dem in den Abend- und Nachtstunden nicht genügen. Die Probleme beginnen seiner Einschätzung nach anderswo in der Stadt und setzen sich in den Park nur fort. Er wünsche sich von der Stadt „mehr gemeinsamen Stolz auf das Weltkulturerbe.“ Da könne noch mehr passieren, und das werde dann auch Außenwirkung haben. Man rede mit dem Stadtjugendring über das Problem mit Jugendlichen in den Parks; das sei konstruktiv, man sei aber oft nicht derselben Meinung.

Von Rainer Schüler