Babelsberg/Klein Glienicke

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) begrüßt einen möglichen Wiederaufbau der Enver-Pascha-Brücke zwischen Babelsberg und Klein Glienicke und deren Umbenennung. Das hat Stiftungssprecher Frank Kallensee auf MAZ-Anfrage mitgeteilt.

Für die Stiftung, so Kallensee, „wäre ein Neubau am Ort der zerstörten Enver-Pascha-Brücke fachlich die richtige Entscheidung, da auf diese Weise eine sinnvolle Verkehrsverbindung über den Teltowkanal von Potsdam Klein-Glienicke nach Babelsberg geschaffen würde.“

Wiederaufbau noch in diesem Jahrzehnt

Der Direktor des Wasserstraßen-Neubauamtes, Rolf Dietrich, hatte in der vergangenen Woche gegenüber MAZ bestätigt, dass seine Dienststelle mit einem „Ersatzneubau für die Enver-Pascha-Brücke“ beauftragt sei: „Nach meiner Mittelfristplanung ist das Bauvorhaben aktuell für den Zeitraum 2027/28 vorgesehen.“

Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ist Eigentümerin der beiden Brücken und damit auch für Investitionen in diese Bauwerke zuständig.

Zwei Brücken als Ausgleich für Kanal

Errichtet wurden die Enver-Pascha-Brücke und die benachbarte Parkbrücke laut Kallensee „im Zusammenhang mit dem Bau des Teltowkanals und dem damit verbundenen Durchstich Glienicker Lake-Griebnitzsee ab Dezember 1900: Das Dorf Glienicke war durch den Kanaldurchstich nicht mehr zu Fuß erreichbar.

Deshalb musste die Kanalbaubehörde mit dem Bau zweier Brücken Ausgleich schaffen: mit der Parkbrücke – einer privaten Fußgängerbrücke für den Kaiser – und der breiteren Fahrbrücke in Verlängerung der Allee nach Glienicke, die 1915 den Namen Enver-Pascha-Brücke erhielt.

Beide Brücken zum Kriegsende gesprengt

Ende April 1945 wurden beide Brücken von deutschen Wehrmachtseinheiten gesprengt. Auf den Trümmern wurden im Juni/Juli 1945 provisorische Brücken errichtet: eine hölzerne Fahrbrücke auf der Trasse der Enver-Pascha-Brücke für die Teilnehmenden der Potsdamer Konferenz und ein hölzerner Fußgängersteg auf der Trasse der Parkbrücke.“

Zu einem späteren Zeitpunkt sei die Parkbrücke baulich erneuert worden, „dazu existieren Entwürfe aus dem Jahr 1948“. Anfang der 1950er Jahre sei auf Parkseite eine provisorische Straße von der Parkbrücke zur Allee nach Glienicke angelegt worden. Bis dahin führte diese Brücke direkt in den Park Babelsberg.

Parkbrücke als einzige Verbindung

Versorgungsleitungen auf der Trasse der einstigen Enver-Pascha-Brücke. Quelle: Julius Frick

Bis 1961 gab es laut Kallensee Pläne, „auch die Fahrbrücke wieder zu ertüchtigen“: „Nach Schließung der innerdeutschen Grenze kamen diese Bestrebungen zum Erliegen. Zwischen den erhaltenen Widerlagern der Fahrbrücke wurden lediglich Versorgungsleitungen über den Teltowkanal geführt.“

Die Parkbrücke war während der Grenzzeit die einzige Verbindung in die Exklave Klein Glienicke. Nach dem Fall der Mauer blieb die Parkbrücke die einzige Verbindung nach Klein Glienicke.

Der beengten räumlichen Gegebenheiten wegen sei bis heute eine Ampelschaltung mit abwechselnder Verkehrsführung notwendig, so der Sprecher: „Dies führt zu erheblicher Verkehrsbelastung durch wartenden Pkw Verkehr sowohl auf der Parkseite als auch in Klein Glienicke.“

Namensdebatte im Kulturausschuss

Hermann von Pückler-Muskau (1785-1871) wurde bereits als möglicher neuer Namenspate für die Enver-Pascha-Brücke diskutiert. Quelle: Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz

Die SPSG begrüße „indes ausdrücklich, dass der Name der Brücke geändert werden soll“. Wie berichtet, dringt die rot-grün-rote Rathauskooperation mit Verweis auf die zentrale Rolle Enver Paschas (1881-1922) beim Genozid des Osmanischen Reichs an den Armeniern auf eine Umbenennung der Brücke. Der Antrag soll am kommenden Donnerstag im Kulturausschuss diskutiert werden.

Kallensee bestätigte auch, dass bereits um 2010 im Zusammenhang mit einem damals diskutierten Wiederaufbau der Enver-Pascha-Brücke auch deren Umbenennung thematisiert wurde. Diese Information kam von Hartmut Kreft, von 1998 bis 2011 Mitarbeiter der Rathaus-Pressestelle.

Fürst Pückler fehlt in Potsdam

„Zu Beginn der 2010er Jahre schien es aufgrund eines Investitionsprogrammes die Chance zu geben, auch die zweite Brücke nach Klein-Glienicke wieder aufzubauen“, erklärte Kreft gegenüber MAZ: „Daraus ergab sich notgedrungen die Frage, wie diese Brücke heißen sollte, denn es war auch damals schon keine neue Erkenntnis, dass Enver Pascha ein Kriegsverbrecher war.“

Favorisiert wurde laut Kreft die Umbenennung „in Fürst-Pückler-Brücke in Würdigung der Tatsache, dass des Fürsten, der nicht unmaßgeblich an der Gestaltung des Babelsberger Parks beteiligt war, in Potsdam mit keiner weiteren Benennung gedacht wird“: „Diese Idee zerschlug sich insofern, als die Mittel damals anderweitig verbraucht wurden“, so der pensionierte Rathaussprecher.

Von Volker Oelschläger