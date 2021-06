Babelsberg

Es ist fast jedes Sommerwochenende dasselbe: Am Sonntagabend türmen sich Müllberge an den Seeufern der Schlossparks von Potsdam. Die auf Facebook verbreiteten Fotos dieses Wochenendes verschlagen sogar den hartgesottenen Verantwortlichen der Stiftung die Sprache.

Stiftungssprecher Frank Kallensee findet die Zustände „unfassbar“, sagt er: „Die da feiern, delegieren ihr Problem an die Stiftung. Die Leute müssen ihren Müll wieder mitnehmen; das steht an den Parkeingängen lesbar für jeden.“ Und im Neuen Garten gibt es inzwischen auch entsprechende Piktogramme.

Dabei hat die Stiftung im Park Babelsberg bereits eine Reihe neuer Mülltonnen aufgestellt, blitzblank und gut zu sehen. Am Montagmorgen mussten die Gärtner wieder mehrere Stunden lang den Müll einsammeln. Vor allem die sperrigen Pizzapappen und Schnapsflaschen waren zuviel für die bestehenden Abfallgefäße. Am Montagmittag war alles wieder in bester Ordnung und von den Ausschweifungen des Wochenendes nichts mehr zu sehen.

Neben jeden alten Müllbehälter hat die Stiftung einen weiteren gestellt. Am Montagvormittag war das Chaos vom Wochenende wieder beseitigt. Quelle: Rainer Schüler

„Wir überlegen, noch mehr Behälter aufzustellen, vielleicht sogar Container“, sagte Kallensee der Märkischen Allgemeinen Zeitung: „Aber auch das ist keine Garantie, dass es besser funktioniert.“ Die mobilen Streifen der Wachgesellschaft Fridericis würden auch in den Abendstunden des Wochenendes die Parks bestreifen, versichert Kallensee: „Wenn die was feststellen, müssen sie den Ordnungsdienst der Stiftung rufen.“ Der kann dann Verwarn- und Bußgelder verhängen. Wie oft das schon passiert ist, konnte Kallensee nicht sagen.

Polizei kann das Problem nicht lösen

Die Polizei zu rufen wegen der Party und des Mülls, sei keine Lösung: „Die können die Ordnung in den Parks nicht durchsetzen; das ist nicht ihre Aufgabe. Aber sie können die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren.“ Mit dem Streifendienst im Park lasse sich womöglich das Müllproblem entschärfen, hofft man bei der Stiftung.

Gleich neben dem offiziellen Strandbad stehen allein drei Mülltonnen, aber auch die reichen nicht. Quelle: Rainer Schüler

Mehr Personal zu Kontrollen einzusetzen, sei finanziell nicht leistbar, sagt Kallensee. Das „Müll-Phänomen“ betreffe alle Parks der Stiftung. Man brauche wohl einen höheren Etat für Überwachungsarbeiten.

30 Prozent mehr Müll

Die Müllmengen sind in allen Parks in Potsdam, Berlin und dem Land Brandenburg um bis zu 30 Prozent gestiegen. Im Park Babelsberg wird nicht nur am Ufer des Tiefen Sees gefeiert, sondern auch an der Gerichtslaube, den Generalseichen und am Augustablick.

Im Park sind derzeit bei schönem Wetter an sechs Wochentagen zwei Gärtner für je drei Stunden nur mit der Müllbeseitigung befasst. In „normalen Zeiten“ wurden an drei Wochentagen zwei Personen für jeweils ein bis zwei Stunden dafür abgestellt. Der jährliche Mehraufwand liegt bei 16.300 Euro. Die Stiftung hat in diesem Jahr fünf Ordnungskräfte und fünf Fridericus-Mitarbeiter zusätzlich im Streifendienst.

Bei der diesjährigen Aufräumaktion in Potsdams Unesco-Stätten anlässlich des Welterbetages haben am 4. bis 6. Juni 112 Helfer auf dem Kappellenberg, dem Uferweg gegenüber der Freundschaftsinsel, im Neuen Garten und im Park Babelsberg angepackt. Sie wurden von zehn Gärtnern der Stadt und der Stiftung unterstützt und füllten 140 Müllsäcke.

In die fünf Container wanderten zudem weggeworfene Einkaufswagen, Duschwände, Schrankteile, Tische, Stühle und Matratzen. Auch unzählige Flaschen, Pizzakartons und anderes Verpackungsmaterial sowie Kronkorken und Zigarettenkippen wurden entsorgt.

Weitere Putztage geplant

Bei der Aktion im Park Babelsberg formierte sich spontan eine Initiative, die die Patinnen Jeanette Gruschke und Anne Loehmer-Glöckner künftig bei ihren regelmäßigen Müllsammel-Einsätzen unterstützen möchte. Stadt, Schlösserstiftung und die beteiligten Vereine planen bald Wiederholungen der Aktion.

Von Rainer Schüler