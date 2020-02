So fantastisch sah Schloss Marquardt vermutlich noch nie aus. Das Berliner Lichtkollektiv Dunkelstrom hat das Denkmal im Potsdamer Norden einen Nacht lang in Szene gesetzt.

Schloss Marquardt in Potsdam wurde am Abend des 22. Februar mit Diaprojektionen von "Dunkelstrom" in ein faszinierendes Licht gehüllt. Quelle: privat