Sacrow

Erst kam der König und machte das Fischerdorf Sacrow zu seinem „Heiligen Hafen“ samt Kirche, die wie ein Schiff am Havelufer ankert. Ein wahrahftiges kleines Paradies muss es gewesen sein, in das später die Berliner Reichen und Schönen kamen. Sie brachten die architektonische Moderne ins Dorf. Es folgte Barbarei unter den Nazis mit einem üblen Bürgermeister. Auf Vertreibung und Krieg folgte nicht nur die nächste Diktatur, sondern auch der Bau der Berliner Mauer. Sacrow wurde vom Wasser getrennt und alles Paradiesische durch den Todesstreifen zerstört.

Der Filmemacher und Autor Jens Arndt ist Kurator der Ausstellung „Sacrow - das verwundete Paradies„, die am Freitag im Schloss Sacrow eröffnet wird. Quelle: Peter Degener

„Sacrow – das verwundete Paradies“ gibt es als Dokumentation, Buch und Ausstellung

„Der Ort hat ganz viele Häutungen hinter sich“, sagt Jens Arndt. Fünf Jahre lang hat der Berliner Autor und Filmemacher sich mit Sacrows Geschichte und seinen heutigen Bewohnern auseinandergesetzt. „Sacrow - das verwundete Paradies“ nennt sich das Ergebnis seiner Recherchen. Zuerst war eine Filmdokumentation für den Rundfunk rbb unter diesem Titel entstanden, auch ein opulentes Buch im L&H Verlag ist erschienen – und an diesem Freitag wird im Schloss Sacrow nun die gleichnamige Ausstellung eröffnet.

Eigentlich hatte Arndt zunächst nur Interesse am Schloss samt Park und der Heilandskirche gehabt und deren Schicksal im Weltkrieg und danach erforscht. „Dadurch kam ich ins Gespräch mit den Menschen und bekam mit, was sich hier abgespielt hat. Es war mir klar, dass das spannungsreich und interessant ist, aber ich ahnte nicht, dass diese Geschichten eine so hohe Emotionalität haben würden“, erzählt der Kurator. Ihm und den Gestaltern der Ausstellung ist es gelungen, die Tragödien sehr fassbar zu machen.

Schloss Sacrow und die Heilandskirche sind die Symbole des Ortes

Nach dem Prolog, der Sacrow kurz vorstellt und die Nutzungsgeschichte des Schlosses und die Rettung der Kirche im Niemandsland zwischen Ost und West erzählt, folgt das Herz der Schau. Sieben intime Räume schuf Arndt. Sie sind alle einer Sacrower Familie, einem Haus im kleinen Ort gewidmet, dessen Geschichte der Filmemacher aufgespürt hat. Jeder Raum zeigt sich wie eine Medaille mit zwei Seiten: „Erst sieht man das Paradiesische, aber dahinter zeigt sich dann da Drama. Und diese Dialektik macht Sacrow aus“, sagt Kurator Arndt. Vor allem Fotografien und persönliche Texte seiner Protagonisten sind zu sehen, auf Bildschirmen kommen die Zeitzeugen vor Arndts Kamera zu Wort.

Die geschreinerte Kiste schufen die Brüder Klaus und Christoph von Dohnanyi für ihren Vater Hans, der im KZ Sachsenhausen einsaß. Quelle: Peter Degener

Ein Raum ist der Familie Hans von Dohnanyis gewidmet, dessen Söhne Christoph und Klaus später als Politiker und Musiker berühmt wurden. Vater Hans war im Widerstand gegen Hitler, wurde verhaftet, kam ins KZ Sachsenhausen. Sohn Christoph schrieb für Arndt auf, was in den Geschwistern damals vorging. Und wie sie dem verhafteten Vater einen Koffer mit Erinnerungen schreinerten, der ihn im KZ bis zu seinem Tod begleitet hatte. Nun ist er in einer Vitrine im Schloss zu sehen.

Lothar Hennig wurde 1975 im Grenzgebiet erschossen, weil man ihn für einen Flüchtling hielt, der die Berliner Mauer überqueren wollte. Quelle: Peter Degener

Ein anderer Raum widmet sich der Familie Hennig, die seit der DDR-Zeit in Sacrow lebt. 1975 wurde der erst 20-jährige Sacrower Lothar Hennig im Ort von einem Grenzer erschossen. „Der rannte jeden Tag vom Bus nach Haus. Aber an diesem Tag waren alle in Alarmbereitschaft, weil ein sowjetischer Soldat geflüchtet sein sollte“, sagt Arndt. Lothar Hennigs Fehler war es, im Grenzgebiet zu rennen. Seine Familie konnte nie richtig trauern. Lothars Schwestern berichten Arndt vor der Kamera, wie mit ihnen umgegangen wurde. „Sie hatten durch das System ihren Bruder verloren haben, aber mussten erfahren, dass es einen Mantel des Schweigens gibt, der alles überdecken sollte. Es war ein Politikum, weil jemand im Ort erschossen wurde, der gar nicht fliehen wollte“, sagt Arndt. Ein paar Vinylplatten von Lothar, der auch als DJ auflegte, erinnern an den jungen Mann.

Passierschein für einen Sacrower, der im Grenzgebiet lebte. Quelle: Peter Degener

Die Schau erzählt weitere solcher Geschichten. Etwa von der alteingesessenen Werft, die durch die Mauer vom Wasser abgeschnitten wurde, oder von der westdeutschen Frau, die nach dem Mauerfall nach Sacrow zog und das Foto eines vertriebenen jüdischen Mädchens hinter der Scheuerleiste fand. „Beide deutsche Diktaturen haben Wunden geschlagen. Daraus sind Narben geworden, die annähernd geheilt sind, aber natürlich Narben bleiben“, sagt Arndt. Allein eine äußere Heilung gibt es, wenn man heute das Schloss und die Heilandskirche im wiederhergestellten Park sieht. Im Ort sind die Wunden aber noch vorhanden.

Von Peter Degener