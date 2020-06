Schloss Sanssouci leuchtet rot – eine Warnung

Potsdam

Alarmstufe Rot – dieses Zeichen setzen in der Nacht vom Montag zum Dienstag bundesweit die Kulturinstitutionen in der „Night of Light.“ Auch Schloss Sanssouci soll am Abend ab etwa 22 Uhr rot illuminiert werden. „Seit dem 10. März ist einem kompletten Wirtschaftszweig faktisch die Arbeitsgrundlage entzogen“, sagen die Initiatoren der Aktion, an der nach eigenen Angaben über 3000 Unternehmen der Veranstaltungsbranche in über 250 Städten teilnehmen.

Hashtag #nightoflight2020 für die bundesweite Aktion

Mit der Night of Light machen sie auf die dramatische Lage der durch die Corona-Einschränkungen akut bedrohten Branche aufmerksam. Mit dem Hashtag #nightoflight2020 kannman die Aktion auf sozialen Medien verfolgen und mit eigenen Fotos auch daran teilnehmen.

Mit von der Partie ist auch das ikonische Bauwerk des Schlosses Sanssouci, das stellvertretend für die DEAG Deutsche Entertainment AG und die von ihr veranstaltete Potsdamer Schlössernacht erleuchtet wird. „Durch die aktuelle COVID-19-Krise ist auch die Durchführung der diesjährigen Schlössernacht, die unter dem Motto „Les Rendez-Vous au Park Sanssouci“ eine romantische Sommernacht mit französischem Flair versprach, nicht mehr möglich“, schreiben die Veranstalter der Schlössernacht.

Drei Millionen Menschen arbeiten in der Veranstaltungsbranche

Die Veranstaltungswirtschaft befürchtet, dass ihre Branche „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am längsten und tiefgreifendsten“ von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen sein werde. „Faktisch alle Unternehmen aus dem Bereich haben innerhalb weniger Werktage ihre gesamten Auftragsbestände verloren und machen seitdem quasi keinen Umsatz mehr“, so die Initiatoren der „Night of Light“ . Mit einem bisherigen Jahresumsatz von über 200 Milliarden Euro Umsatz und mehr als drei Millionen Beschäftigten stehe „einer der größten Sektoren der deutschen Wirtschaft“ kurz vor der Insolvenz.

Rot steht für Rote Liste und auch die Leidenschaft der Unternehmern

Die Vertreter der Branchen suchen nach eigenen Angaben den Dialog mit der Politik, um darüber ins Gespräch zu kommen, „wie die milliardenschwere, extrem heterogene Branche der Veranstaltungswirtschaft vor einer massiven Insolvenzwelle gerettet werden und der Erhalt von bundesweit mehreren hunderttausend Arbeitsplätzen gesichert werden kann.“ Da die Veranstaltungswirtschaft eine komplexe Branche mit vielen unterschiedlichen Gewerke und Spezialdisziplinen sei, habe man „keine zentrale Lobby“. Die Nacht der Illuminationen soll der Öffentlichkeit die Bedeutung der Branche demonstrieren.

Die Farbe Rot stehe dabei für mehrere Aspekte. Die Branche stehe durch Corona nun auf der „Roten Liste“ und sei vor dem Aussterben bedroht. Es handelt sich zudem um einen „flammenden Appell“ an die Politik und Bürger. Nicht zuletzt symbolisiere es aber auch die Leidenschaft, mit der die Menschen in der Veranstaltungsbranche arbeiten - sie brennen für das, was sie tun.

