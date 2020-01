Anti-Feuer-Jalousie aus Glasseide

Sanssouci

„Jeder hofft, dass sowas nicht passiert“, sagt Olaf Saphörster, „aber wenn, sind wir bestmöglich dagegen ausgerüstet.“ Für knapp 2,8 Millionen Euro ist das Schlosstheater im Neuen Palais gegen Feuerkatastrophen ausgerüstet worden, und der Projektleiter der Schlösserstiftung musste in eineinhalb Jahren vielen Zwängen folgen: „Das Theater ist 250 Jahre alt, holzvertäfelt und voller Stuck“, erzählt er: „Wir mussten vieles einbauen, ohne diese Substanz zu schädigen. Man kann ja nicht einfach die Wände schlitzen, um neue Leitungen zu legen. Und es musste schnell gehen; eineinhalb Jahre sind schnell.“ Sieben Jahre insgesamt war das Theater zu.

Suche nach alten Leitungstrassen

So suchte man nach alten Versorgungsschächten und -trassen, manche nur zwei Finger dick. Stufen mussten Beleuchtung in die Oberkanten kriegen, Verkabelungen gelegt werden, ohne dass es auffällt. „Als Bauleiter möchte man ja eigentlich Spuren hinterlassen“, sagt Saphörster: „Hier geht man mit der Freude raus, keine Spur zu hinterlassen.“ Der Besucher nehme nichts wahr von dem, was da grundlegend erneuert wurde.

Zur Galerie Bau- und sicherheitstechnisch hatte das barocke Theater im Neuen Palais erhebliche Mängel. Für 2,8 Millionen Euro wurden die binnen eineinhalb Jahren beseitigt. Im Juni wird wieder gespielt.

Feuerfester Bühnenvorhang

Nicht zu sehen ist etwa die feuerfeste Jalousie hinter dem roten Bühnen-Samtvorhang, die beim Jaulen einer Sirene binnen 25 Sekunden heruntergefahren wird, um die brennende Bühne vom Zuschauerraum zu trennen. Mindestens 15 Minuten muss sie dann den Flammen standhalten, damit die Gäste das Theater verlassen können. „Das ist Glasseide, die durch ein Sprinklerrohr auch noch nass gemacht wird“, erklärt Theatermeister Kai-Uwe Jagsch: „Das brennt nicht und schmilzt nicht. Das hält viel länger als eine Viertelstunde.“ Und unter der Bühne hat man eine riesige Wanne eingebaut, die im Feuerfall das Sprinkler- und das Löschwasser auffängt, damit die Stuckdecken und Wände ein Stockwerk tiefer nicht geflutet werden.

Stabiles Klima auf der Bühne

Auch ohne Feuer wurde es bislang vor allem in der Sommerspielzeit brütend heiß auf der Bühne. Das Kupferdach war bauzeitlich ungedämmt; die Sonne heizte den elf Meter hohen Schnürboden auf 40 Grad, „kein schöner Job für die Bühnentechniker“, sagt Jagsch. Das Dach wurde schon 2014-16 mit Mitteln des ersten Sonderinvestitionsprogramms gedämmt; jetzt gab es aus dem zweiten Programm auch Geld für die Heizung und die Feuchteregulierung, die den Wasseranteil in der Luft konstant bei 50 Prozent hält. Das schont die Holzverkleidung der Wände.

Holzelemente sind gereinigt

Neue Feuerschutztüren wurden eingebaut und alte neu gedichtet. Fluchtwegemarkierungen hat man installiert, die Rauchmeldeanlage überholt, die Umluftheizung durch ein anderes System ersetzt. Die mit gesundheitsschädlichen Schutzmitteln behandelten Holzkonstruktionen in den Räumen und im Dach wurden in einem Vakuum-Waschverfahren gereinigt und mit Lack versiegelt, um weitere Ausdünstungen zu verhindern. Der Zuschauerraum war laut Schlösserstiftung zwar nicht belastet, doch hat man auch dort alle Oberflächen vorsorglich gereinigt und eine Raumluftmessung installiert. Brennbare Oberflächen wie Kunststoff-Fenster, Gardinen und Teppichbeläge wurden ausgetauscht.

Zur Geschichte des Schlosstheaters Das von 1763 bis 1769 im Auftrag Friedrichs des Großen (1712-1786) als Sommerresidenz und Gästeschloss errichtete Neue Palais beherbergt neben prächtigen Festsälen und aufwendig dekorierten Wohnräumen auch eines der schönsten noch erhaltenen barocken Theater. Auch nach den Umbauten des Zuschauerraums 1865 unter Wilhelm I. (1797-1888) und der Modernisierung der Bühnentechnik um 1929 blieb der Charakter des Theaters und die künstlerisch gestaltete Originalsubstanz erhalten. Weitere Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten fanden in den 1960er und 1970er Jahren und dann wieder um die Jahre 1990 und 2000 statt, damit der Spielbetrieb weiter gewährleistet werden konnte. Das Schlosstheater wurde ganzjährig bespielt und insgesamt (inkl. Proben und technischer Einrichtungen) zwischen 150 und 180 Tagen im Jahr genutzt.

Erste Aufführung am 20. Juni

Am 20. Juni soll das im Stil des Friderizianischen Rokoko gestaltete Theater mit einer Aufführung der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci nach sieben Jahren wiedereröffnet werden. Dann wird Telemanns „Pastorelle en musique“ aufgeführt. Neben den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci wechselt Im Winter 2020 auch die Potsdamer Winteroper wieder ins Schlosstheater, das kein eigenes Ensemble hat, sondern von Gast-Ensembles oder nichtkünstlerischen Veranstaltern bespielt und genutzt wird. Es hat bislang nur einen festen Angestellten, nämlich den Theatermeister. Der soll demnächst auch einen neuen Beleuchtungsmeister an seine Seite gestellt bekommen, nachdem der alte in den Ruhestand gegangen ist. Es gibt 120 bis 140 Vorstellungen im Jahr gegenüber etwa zehn in der Zeit nach der Erbauung. Gespielt wird laut Jagsch auf jeden Fall an den Wochenenden.

Geld aus Sonderprogramm

Die umfangreichen Arbeiten wurden ermöglicht durch das zweite Sonderinvestitionsprogramm (SIP 2, Masterplan) für die preußischen Schlösser und Gärten, das der Bund sowie die Länder Brandenburg und Berlin bis 2030 für die Rettung bedeutender Denkmäler der Berliner und Potsdamer Kulturlandschaft aufgelegt haben.

Von Rainer Schüler