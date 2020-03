Nicht als Erstes zur Tablette greifen

Potsdam

„Wie ein Messer, wie Feuer, wie eine Säge … drückt wie die Zähne einer Bestie, wie Bömbchen im Kopf“: Diese Umschreibungen finden Patienten in Meir Shalevs Roman „Esaus Kuss“, um ihrem Arzt ihre Schmerzen zu schildern. „ Schmerzen werden tatsächlich sehr subjektiv empfunden“, bestätigt Barbara Lieberei, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Potsdamer Heinrich-Heine-Klinik. Sie bittet Betroffene, ihre Beschwerden genau zu beschreiben und auf einer Skala von eins bis zehn einzuordnen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie schmerzhaft diese sind – je höher der Wert, desto größer die Pein.

Wenn Schmerzen chronisch werden

„Wie stark sich ein Schmerz für den Einzelnen anfühlt, hängt auch von biologischen und psychologischen Faktoren ab“, gibt Barbara Lieberei zu bedenken. Und, so merkwürdig es sich zunächst vielleicht anhört: von den bislang gemachten Schmerzerfahrungen. „Das kann man sich vereinfacht wie eine Kommode mit mehreren Schubladen vorstellen. Jede Schmerzerfahrung wird in eine abgelegt. Kommt eine neue hinzu, dann öffnet sich die Schublade wieder, in der bereits der alte Schmerz liegt“, vereinfacht es die Fachärztin. Sie und ihre Kollegen sprechen dann vom Schmerzgedächtnis. „Dabei laufen komplexe Prozesse im Gehirn ab“, so Lieberei. Die Gefahr: Die Schmerzen werden chronisch.

Barbara Lieberei, ärztliche Leiterin Heinrich-Heine-Klinik Neu Fahrland Quelle: Heinrich-Heine-Klinik

Deshalb sollten akute Schmerzen, auch wenn sie lebenswichtig sind, weil sie auf Verletzungen oder Gewebeschädigungen hinweisen können, keinesfalls stoisch oder vermeintlich heldenhaft ertragen werden. Bei akut auftretenden Beschwerden oder zum Beispiel nach einer Operation können Schmerzmittel Linderung verschaffen. Während Opiate und Opioide generell unter ärztlicher Aufsicht verordnet und verabreicht werden, sind Mittel mit den Wirkstoffen Paracetamol, Acetylsalicylsäure, Ibuprofen und Diclofenac bis zu bestimmten Dosierungen frei verkäuflich, aber nicht völlig harmlos.

Nicht zu Kombiprodukten greifen

„Während meines Studiums habe ich gehäuft Schmerzmittel-Patienten mit schweren Leber- und Nierenschäden oder erhöhter Blutungsneigung gesehen. Das ist heute meiner Erfahrung nach nicht mehr so häufig, da die Einnahme dieser Medikamente deutlich kritischer erfolgt. Aber natürlich haben Schmerzmittel Nebenwirkungen“, berichtet die Medizinerin. Als Faustregel gilt bei häufiger wiederkehrenden Schmerzen: Nicht öfter als an zehn Tagen im Monat zum Schmerzmittel greifen und möglichst keine Kombiprodukte, etwa mit Koffein oder Codein, wählen. Barbara Lieberei: „Je nach Wirkstoff putscht das auf oder fährt einen nachts herunter.“ Wegen dieser Wirkungen ist der missbräuchliche Gebrauch häufiger zu beobachten. Ob Kopfschmerz oder Bandscheibenvorfall, statt Dauerbehandlung mit Schmerzmitteln ist es am besten, die Ursache zu bekämpfen. Beim leichten Spannungskopfschmerz könnte zunächst auch probiert werden, sich mit Hausmitteln Linderung zu verschaffen: ausruhen, viel trinken, Entspannungstechniken erlernen und mit Pfefferminzöl einreiben.

Dass die Sucht nach Schmerzmitteln wie in den USA ansteigt, befürchtet Barbara Lieberei nicht. Zum einen gebe es in den hiesigen Drogerien keine derart starken Medikamente frei zu kaufen, sondern eine deutlich bessere Kontrolle durch Ärzte und Apotheker. Zum anderen sei bei vielen auch die Mentalität eine andere – sie griffen nicht sofort zur Tablette, wenn es zwickt und zwackt.

Von Claudia Braun