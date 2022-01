Schmuck aus Babelsberger Wohnung gestohlen

Babelsberg

In der Babelsberger Garnstraße sind Unbekannte am Mittwoch in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 9.30 Uhr und 18.40 Uhr. Aus einer der Mietwohnungen wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck entwendet. Zur zweiten Wohnung lagen am Donnerstag noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Zeugen, welche Beobachtungen zur Tatzeit getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Potsdamer Polizei unter 0331 5508-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von MAZonline