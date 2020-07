Potsdam West

In der Sonnenlandstraße in Potsdam West hat es am Dienstag mehrere Diebstähle aus Einfamilienhäusern gegeben. In einem Fall verschaffte sich gegen 17.40 Uhr eine Frau über eine geöffnete rückwärtige Tür Zugang zum Haus. Sie durchsuchte das Schlafzimmer. Als ein Bewohner sie im Gebäude bemerkte, zeigte sie eine Zeitung vor und flüchtete. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass Schmuck fehlt. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass es auch bei Nachbarn zu Diebstählen gekommen war. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Von MAzonline