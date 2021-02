Potsdam

Endlich Winter! In diesen Tagen kommt eine richtige Menge Schnee über Potsdam runter. Was Menschen ärgert, die für die Arbeit vor die Tür und über glatte Straßen und Wege müssen, freut wiederum diejenigen, die den Schnee für Spiel und Sport nutzen. Je tiefer der Schnee, desto länger dauert so auch das Rodelvergnügen. Vorausgesetzt der weiße Zauber schmilzt nicht so schnell wieder weg. Aber danach sieht es ja zum Glück aus. Wo lässt sich in Potsdam also richtig die Hügel runterpesen?

Verschiedene Pisten für Klein und Groß

Die Landeshauptstadt hat viele Berge und Hügel. Einige davon sind seit Jahrzehnten bei den Potsdamer Rodlern heiß begehrt. Bei den aktuellen Verhältnissen lassen sich allerdings wohl viele weitere kleine Abfahrten nutzen. Wie etwa die Stelle vor dem Bürgerhaus am Schlaatz, an der es bergab geht. Oder der kleine Hügel hinter der Moschee, dem Pumpenhaus in der Neustädter Havelbucht. Oder einige der Wälle im Volkspark im Bornstedter Feld. Dort sind dann aber vor allem die kleinen Potsdamer unterwegs, die womöglich zum allerersten mal auf Kufen fahren.

Für die Mutigeren darf es dann schon ein richtiger Berg sein, der eine Piste von hundert und mehr Metern bietet. So etwa der Kleine Ravensberg. Er ist 114 Meter hoch und liegt im Forst hinter der Waldstadt. Auch der Kapellenberg in der Nauener Vorstadt, auf dem die Alexander-Newski-Gedächtniskirche steht, bietet mit seinen 55 Metern Höhe ein paar Hänge, die zum Schlittenfahren einladen.

Ebenso beim Durchstreifen des Waldstückes in Potsdams Süden, in dem sich der Wissenschaftspark Albert Einstein befindet, werden Rodelfans fündig. Dort lockt nämlich der 96-Meter hohe Telegrafenberg mit einigen Hängen. Im Wildpark, westlich der Brandenburger Vorstadt, lockt der Kellerberg. Er ist 63 Meter hoch und bietet neben einigen zum Rodeln prädestinierten Hängen tolle Aussichten auf das Neue Palais und auf das Belvedere auf dem Klausberg.

Rodeln in Schlösserparks kann mit bis zu 55 Euro geahndet werden

In Golm gibt es eine gute Rodel-Gelegenheit für die Kleinen, die für ihren Spaß einen Hügel am Anfang der Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Golmer Bahnhof finden. Für die Größeren bietet der 68 Meter hohe Reiherberg bis zu sechs verschiedene Pisten.

Seit Generationen rodeln die Babelsberger am Flatowturm und anderen Stellen im Park die Hänge herunter. Und auch der Ruinenberg und die Eierberge, also die Terrassen seitlich vom Schloss Sanssouci sind seit jeher sehr beliebte Rodelspots. Allerdings: Das Schlittenfahren ist in sämtlichen Parks der Schlösserstiftung nicht erlaubt. Und da gibt es keine Ausnahmen.

Rodeln im Park: beliebt, aber laut Parkordnung verboten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Regelmäßig sind Ordnungskräfte der Stiftung unterwegs. „Angesichts der Größe der Anlagen versteht sich allerdings von selbst, dass sie nicht überall gleichzeitig sein können“, sagt Stiftungssprecher Frank Kallensee. Die Ordnungskräfte sprechen die rodelnden Besucher an. Bei wiederholter Zuwiderhandlung droht ein Verwarngeld zwischen fünf und 55 Euro, weil es sich beim Rodeln und auch beim Fahren mit Skiern in den Parkanlagen um Verstöße gegen die Parkordnung handelt.

Wegen Corona: Auch Ordnungsamt ist unterwegs

„Das intensives Befahren von zum Beispiel Wiesenflächen in Hanglagen kann sowohl zur Verdichtung als auch zur Erosion des Bodens führen, in jedem Fall leiden die Biotope“, so Kallensee weiter, „zum anderen können Rodler zur Gefahr für andere Parkbesucherinnen und -besucher werden. Das Verbot dient also auch der Verkehrssicherung in den Park- und Gartenanlagen.“

An anderen Rodelhängen in der Stadt ist derzeit wegen der Corona-Pandemie das Ordnungsamt unterwegs, um die Einhaltung der Abstandsregel und die der Kontaktbeschränkungen zu kontrollieren, bei denen aktuell ein Haushalt nur mit einer haushaltsfremden Person zusammen unterwegs sein darf.

So fasst die Stadtverwaltung die vergangenen Tage zusammen: „Das Ordnungsamt hat an diesem Wochenende die bekannten Rodelstellen in Potsdam kontrolliert. Bei den aktuellen Temperaturen waren eher wenig Potsdamerinnen und Potsdamer draußen unterwegs, die sie sich dann auch durchweg an die Regeln hielten und mit Abstand oder nur in der eigenen Familie unterwegs waren“, sagt Stadtsprecherin Christine Homann. Zudem habe das Ordnungsamt die Eisflächen in Potsdam kontrolliert und „erfreulicherweise niemanden angetroffen“.

Von Annika Jensen