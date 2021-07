Wildau

Die Idee wurde geboren, als Philip Michalk einen Freund nach einem Treffen in Berlin abends zur S-Bahn Richtung Oranienburg brachte. Es war schon spät und mögliche Anschlussverkehre bis nach Hause spärlich gesät. „Sinnvoll wäre ein neues integriertes Mobilitätsprodukt, das öffentlichen Nahverkehr mit Sharing-Angeboten nach individuellen Nutzer-Bedürfnissen in einem Tarifmodell kombiniert“, sagt Michalk, Koordinator der Forschungsgruppe Verkehrslogistik an der Technischen Hochschule Wildau (TH Wildau). Nun, rund zwei Jahre später, steht ein entsprechend mit Partnern unter anderem in Potsdam entwickeltes Software-Modell „MaaS L.A.B.S.“ zur Verfügung und Pilotprojekte in der Landeshauptstadt und Cottbus vor der Durchführung. Beide Städte wurden auch schon zu sogenannten „living labs“ also Reallaboren erklärt, in denen gemeinsam mit Kunden Erfahrungen gesammelt werden sollen.

Touren im integrierten Tarifmodell

„Mobilty-as-a-Service“ (Maas/Mobilität als ein Service) heißt das Vorhaben, für das das Bundesforschungsministerium fünf Millionen Euro als Förderung zur Verfügung stellt. Busse, Bahnen, Ruf-Fahrzeuge sowie Sharing-Mobile und -Fahrräder sollen nach Bedarf von Kunden so miteinander verbunden werden, dass Touren im integrierten Tarifmodell gebucht werden können. Die Taktfolgen der Verkehrsmittel wollen die Maas-Initiatoren auf diese Weise verkürzen und Zu- sowie Ausstiegsstellen mit Bedarfshalts in Korridoren schneller erreichbar machen. Ein Leit- und Steuerungssystem soll zudem Mikrobusse in vordefinierten Angebotskorridoren bedarfsgerecht und in Echtzeit nach aktuellen Fahrgastanfragen bündeln und dabei fahrplanmäßige Anschlussverkehre einbinden. Basis sollen bei allen Prozessen mit künstlicher Intelligenz erstellte Prognosen sein.

Ein Pilotprojekt wird laut Michalk im kommenden Jahr das Bornsteder Feld in Potsdam mit seinen Straßenbahnen sein, deren Haltestellen durch die Nutzung bedarfsgesteuerter Kleinbusse zügiger erreichbar werden sollen. In Cottbus wiederum geht es um drei Buslinien zum Hauptbahnhof, die durch Halts im Rahmen eines Bedarfssystems Nutzer schneller ans Ziel bringen.

Der ÖPNV steht im Mittelpunkt

Zu den Verbundpartnern der TH Wildau zählen nicht nur die Verkehrsbetriebe in Potsdam sondern auch die Fachhochschule, die unter anderem entsprechende Geschäftsmodelle erstellt. Denn das ist den Initiatoren bewusst, es geht auch darum, Anbieter, die teils im Wettbewerb miteinander stehen wie der Öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) und Carsharing-Modelle gemeinsam als Partner ins Boot zu holen. „Der ÖPNV steht bei uns im Mittelpunkt“, sagt Michalk. Im gemeinsamen Verbund mit anderen könnten aber Entwicklungen wie etwa der zunehmende Verzicht von Haushalten auf eigene Pkw und die wachsenden Anforderungen durch den Klimawandel effektiver bewältigt werden. Auch den höheren Kosten der Daseinsvorsorge mit Mobilitätsangeboten von schrumpfenden Städten hoffen die Betreiber von Maas durch die Partnerschaften begegnen zu können.

Obwohl schon einiges erreicht wurde, bestehen noch Herausforderungen. So müssen die entstehenden Bedarfsverkehre an vorhandene Fahrpläne angepasst werden, um Anschlusssicherung zu erreichen. Zudem bedarf es noch der Einbindung weiterer Sharing-Anbieter mit ihren Geschäftsmodellen um optimale Verbindungen schaffen zu können.

Von Gerald Dietz