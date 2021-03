Corona in Potsdam - Schlange stehen in der Innenstadt, wenig Betrieb am Stern – Tag eins des Potsdamer Schnelltestprogramms

Seit Montag können sich alle Potsdamer gratis auf Sars-CoV-2 testen lassen. Das Interesse an den Corona-Tests ist groß, wenn auch in den Stadtteilen sehr unterschiedlich. Aus sieben der 16 Test-Stellen liegen am Montagabend Ergebnisse vor.