Das Atelierhaus „Scholle 51“ in Potsdam-West startet am Mittwoch eine Crowdfunding-Kampagne, die eine Sanierung der Einrichtung möglich machen soll. Das teilten Mitarbeiter der MAZ am Dienstagabend mit.

Unter dem Motto „Schallschutz ist Scholleschutz“ haben die Verantwortlichen das Ziel, bis 26. Juni insgesamt 51.000 Euro zu sammeln, um Schallschutzfenster und -türen für die Musiker-Etage zu kaufen und einzubauen.

Zukunftsinvestition Schallschutz

„Diese ermöglichen nicht nur ruhigeres Arbeiten im Haus, sondern garantieren auch Ruhe für die Nachbarschaft“, sagt Annelore Vogel. Sie sieht den Schallschutz als Maßnahme, um die dortigen Proberäume auch in Zukunft zu erhalten.

Bei Scholle 51 handelt es sich um ein Atelierhaus für Künstler, Musiker und Kreative, die regelmäßig in der Geschwister-Scholl-Straße für Proben und Workshops zusammenkommen.

