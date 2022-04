Innenstadt

Der Wasserballverein „Orcas“ hat am Mittwoch 10.000 Euro an die Ukraine-Hilfe des städtischen Klinikums „Ernst von Bergmann“ gespendet. Damit ist der Spendenstand des Krankenhauses auf über 150.000 Euro angewachsen, wie Sprecherin Damaris Hunsmann der Märkischen Allgemeinen Zeitung sagte.

Das Geld ist bei einem Qualifikations- und Punktspielwochenende verschiedener Orcas-Mannschaften am 26. und 27. März im Blu-Schwimmbad zusammengekommen. Jeder Euro, der durch Eintrittsgelder und Spenden eingenommen wurde, ging am Donnerstag an den Freundes- und Förderkreis des Klinikums, der sich vor allem für die Beschaffung dringend benötigter Medikamente für die Kriegsregionen der Ukraine einsetzt.

Potsdamer Wasserballer helfen schnell

„Uns haben die Ereignisse in der Ukraine in den Planungen auf dieses große Wasserball-Wochenende genauso kalt wie jeden anderen auch erwischt“, sagt Stefan Hasche, Vorsitzender des Fördervereins Wasserball Potsdam. „Mit den Verantwortlichen der Orcas haben wir dann sehr schnell entschieden, diese Veranstaltung komplett ins Zeichen des Friedens und der Solidarität zu setzen.“

Entscheidenden Anteil an der Spendensumme hatte der Gastropartner der Orcas, das Potsdamer Unternehmen „World of Pizza“, dessen Gründer Torsten Kaldun zur Übergabe des symbolischen Spendenschecks mit zum Klinikum kam: Alle Einnahmen des Wochenende gingen mit in den Spendentopf.

Die Erlöse aus den Tickets und Zuschauerspenden lagen bei 3000 Euro, dank der Pizza-Kette mit ihren 25 Filialen in acht Bundesländern wurden es 5000, mit Sponsorenbeiträgen 8100. Autohaus-Chef Andreas Ehrl stockte auf 10.000 Euro auf.

Klinikum packt vier Paletten Medikamente

Mit dem Geld werden vier Paletten mit dringend nötigen Medikamenten und Hilfsmaterial gepackt, sagte Kinderklinikchef Thomas Erler der MAZ. Außerdem werde man ein mobiles Ultraschallgerät und ein transportables EKG in die Ukraine schicken. Wann das sein wird, was das Ziel ist und woraus genau die Ladung besteht, werde man geheim halten, um den Transport möglichst vor einem Überfall und der Plünderung zu bewahren. „Es geht auch um die Sicherheit der Fahrer“, sagte Erler. Bereits Anfang März war ein Hilfstransport des Klinikums in die West-Ukraine nach Severodonetzk und Mikolajiw aufgebrochen.

Benefiz mit zwei Bundesligakrachern

Im Rahmen des 16 Matches umfassenden Wasserball-Mammut-Wochenendes hat das Bundesliga-Team zwei äußerst wichtige Partien ausgetragen. Am Samstag traf die Mannschaft von Trainer Alexander Tchigir auf den SSV Esslingen, tags darauf ging es gegen die SG Neukölln.

Ergänzend zu den beiden Erstligaspielen musste sich die „Zweite“ in der 2. Liga Ost am Sonnabend gegen den SC DHfK Leipzig und Sonntag in gleich zwei Spielen gegen den Erfurter SSC und den SV Halle (15 Uhr) messen. Alle Partien wurden gewonnen.

Die übrigen elf Partien galten der Ermittlung des ostdeutschen U14-Meisters. Hier kämpften die Mädchen und Jungen der Vereine Potsdam, SG Neukölln, SC Chemnitz, Erfurt, SV Zwickau 04 und ASC Brandenburg um die Ost-Medaillen und Qualifikationsplätze zu den deutschen Meisterschaften. Der Verein hat nach eigenen Angaben rund 150 Mitglieder.

Von Rainer Schüler