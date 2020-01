Schubert: „Wir brauchen die Grundsatzentscheidung“

Innenstadt

Eine Grundsatzentscheidung zur weiteren Entwicklung des Raumes zwischen Garnisonkirchturm und Rechenzentrum ist an diesem Freitag das Thema in einer Sondersitzung des Hauptausschusses. Kurz vor Beginn der Anhörung in der alle Seiten und Akteure bei diesem Streitthema zu Wort kommen sollen, hat die MAZ noch einmal Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) zu seinen Erwartungen an diese Sitzung befragt.

Schubert will bis 2023 eine Idee für gesamte Plantage entwickeln

Zur Erinnerung: Sein Vorschlag ist es, dass er als Oberbürgermeister künftig wieder den städtischen Sitz im Kuratorium der Stiftung wahrnehmen wird – und das er sich dort dafür einsetzt, dass hinter dem Turm eine internationale Jugendbegegnungsstätte für Bildung und Demokratie entstehen soll. Bis zum Jahr 2023 soll ein inhaltliches Konzept entstehen.

>>>Kein Schiff für die Garnisonkirche: Schubert will Jugendbegegnungsstätte

Nach den Stellungnahmen von neun Akteurensieht Schubert sich grundsätzlich bestätigt. „Alle außer der Initiative für ein Potsdam ohne Garnisonkirche wollen etwas gemeinsam entwickeln und dazu bin ich gerne bereit. Wir brauchen dazu die Grundsatzentscheidung bis 2023 eine neue Idee für die gesamte Plantage zu entwickeln“, sagte er der MAZ

Seine Idee hatte abgesehen von architektonischen Fragen auch inhaltliche Kritik erregt. So sieht der Stadtjugendring keine Notwendigkeit für eine weitere Jugendbegegnungsstätte. Dazu Schubert: „Der Begriff lässt alle an ein Bettenhaus denken, an eine Jugendherberge. Aber der Gedanke ist viel weiter. Es soll ein Lern- und Begegnungsort sein und der soll sich auch nicht ausschließlich an Jugendliche richten“, so Schubert.

Schnittmengen mit Philipp Oswalts neuer Lernort-Initiative

Der Lernort war zuletzt auch Thema eines zehnten Akteurs, der bei der Anhörung an diesem Freitag nicht offiziell sprechen wird: Philipp Oswalt. Der Architekturprofessor hatte am Dienstag eine neue Initiative für die Ausstellung zur Geschichte des Ortes gemacht. Zentrale Forderung: 1200 Quadratmeter Ausstellungsfläche sollten entstehen und die inhaltliche Trägerschaft dürfe nicht bei der Stiftung Garnisonkirche liegen. Oswalt brachte die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten ins Spiel.

„Ich sehe dort Schnittmengen. Vor allem kommt er vom Inhalt zur Form und das ist der richtige Weg“, sagt Schubert.

Ein weiterer Punkt in der Beschlussvorlage heute: Schubert will damit feststellen, dass auf dem Grundstück hinter dem Turm „kein historischer Nachbau“ entstehen soll. Dabei hat er fast alle Akteure hinter sich. Allein die Initiative Mitteschön und auf politischer Seite die CDU hält noch an der historischen äußeren Form eines Kirchenschiffes fest.

„Ich gehe davon aus, dass meine Beschlussvorlage geändert wird.“

Schubert gibt sich erwartungsvoll: „Ich gehe davon aus, dass meine Beschlussvorlage geändert wird. Aber ich hoffe, dass wir am Ende eine mehrheitsfähige Position haben. Es geht mir nicht darum, meinen Vorschlag durchzubringen“, sagt der Oberbürgermeister.

Auch wenn weiterhin mehrere Akteure einen Baustopp am Turm fordern, bevor sie sich auf Kompromisse einlassen, sagt Schubert: „Wir sind auf dem Weg der Annäherung.“

Live-Ticker zur Anhörung bei der MAZ

Die MAZ ist bei der Anhörung ab 17 Uhr in der IHK vor Ort und wird für Sie in einem Live-Ticker berichten.

>>>Bei der Garnisonkirche ist kein Kompromiss in Sicht

Von Peter Degener