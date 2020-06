Innenstadt

Eine Woche lang haben sich acht Jugendliche der Voltaire-Gesamtschule mit der deutschen Teilung und Wiedervereinigung befasst. Ihre Gemälde sind seit Montagmittag am straßenabgewandten Bauzaun der Garnisonkirche zu sehen, deren Glockenturm seit Oktober 2017 wiedererrichtet wird. Im Sommer 2022 soll das 38 Millionen Euro teure Projekt fertig sein.

Die Schüler waren durch die Fördergesellschaft für den Wiederaufbau zu einem Workshop mit der niederländischen Künstlerin Jeanne van Dijk eingeladen worden, die ihr Atelier im unmittelbar angrenzenden Kreativhaus Rechenzentrum hat. Dessen Ende ist wegen des Aufbauvorhabens besiegelt.

Lose Bezüge zum politischen Thema

„Teilung –Einheit“ - dieses Wortpaar war die einzige Vorgabe für das künstlerische Werk, das sich nicht unbedingt auf diesen Einschnitt in der deutschen Geschichte beziehen musste. Und weil Teilung und Wiedervereinigung den Schülern weitestgehend nur aus Berichten ihrer Eltern bekannt sind, entfernten sich fast alle vom konkreten politischen Bezug.

Zur Galerie „Die Macht der Bilder“ heißt eine Ausstellung von Voltaire-Schülern am Bauzaun des Glockenturms der Garnisonkirche. Eine Woche lang befassten sich acht Jugendliche mit dem Thema „Teilung –Einheit“

Lediglich Amelie Rogaß und Lene Adam setzten ihn um: Amelie teilte ihr Bild in einen positiven linken, der Freude, Ruhe in hellen bunten Farben ausdrückt, einen Menschen im Westen Deutschlands, und eine rechten, der in dunklen Farben Enge, Angst und Flucht verdeutlicht, ein Mensch in der damaligen DDR.

Trabi durchbricht die Mauer

Fast schon plakativ und sofort fassbar ist Lene Adams Bild: Ein Trabant-Auto durchbricht aus dunkler Nacht die innerdeutsche Mauer, die vom Westen aus grafittibunt bemalt ist. Auffallend in reinem Schwarz-Weiß ist das Halbporträt eines Afroamerikaners: links mit schwarz auf weißem Grund gemalt; die rechte Bildhälfte nur schwarz. Bruno Weber nimmt hier Bezug auf den gewaltsamen Tod von George Floyd in Minneapolis am 25. Mai.

Luftballons über die Mauer geschickt

Auch Kunstlehrerin Susanne Lerche (46) hat ein Bild gemalt: einen Menschen, der seine Feder-Hände nach beiden Seiten ausstreckt. Sie selbst hat zur Wendezeit beide Seiten Deutschlands auf skurrile Weise kennen gelernt: Als West-Berlinerin hatte sie Luftballons mit ihrer Adresse über die innerdeutsche Mauer fliegen lassen, um Kontakt in den Osten zu bekommen. Unbemerkt von den DDR-Grenzern landeten die Ballons in einem Wald von Potsdam. Zwei Jahre lang schrieben sich Lerche und eine gleichaltrige Brieffreundin. Als die Grenzen geöffnet waren, trafen sich beide mitten auf der Glienicker Brücke auf eine kleine Flasche Sekt, doch die Freundschaft versiegte. „Sie hatte irgendwie Vorteile gegenüber dem Westen und Angst, das alles jetzt schlimm werden würde. Im Westen hätte doch auch jeder Waffen“, erzählt Lerche. „Aber ich würde sie gerne wiedertreffen nach all den Jahren und sehen, ob sich diese Angst gelegt hat.“

Große Ausstellung Anfang Oktober

Die Bilder sollen eineinhalb Jahre am Bauzaun zu sehen sein. Vom 2. bis 4. Oktober, um den 30. Tag der Deutschen Einheit, wird es in der Nagelkreuzkapelle der Kirche eine Ausstellung „Blickwinkel 1.0“ gegen, in der 25 Künstler aus Potsdam und Umgebung, darunter viele aus dem Rechenzentrum Werke zeigen. Es wird Gruppenführungen und Gespräche mit Zeitzeugen geben.

Linker Protest gegen Malaktion

Ein „Re:Kapitulation-Bündnis Potsdam“, das sich als „Bündnis gegen den deutschen Einheitsbrei“ versteht, sieht die künstlerische Auseinandersetzung der Schüler als „irres Vorhaben“ und „Propaganda vom Feinsten“. Statt sich also kritisch mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, also der Geschichte der Garnisionkirche, werde sich an diesem Ort mit dem „Sturz der SED Diktatur“ beschäftigt, so der Vorwurf. Die Garnisonkirchenstiftung lenke also von der Geschichte des Hauses ab. und versuche, „die Geschichte des Aufbegehrens in der DDR im Herbst 1989 wieder als der große Ausdruck des Wunsches nach deutscher Wiedervereinigung darzustellen.“ Dabei habe es vor 30 Jahren durchaus „Wünsche nach einem menschenfreundlicheren und demokratischen Sozialismus“ gegeben.

Vorwurf des Missbrauchs von Kindern

Das bislang völlig unbekannte Re-Kapitulations-Bündnis fordert, dem fortgesetzten Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch die Kirche sofort Einhalt zu gebieten“, die Künstlerin van Dijk aus dem Rechenzentrum auszuweisen und ihr eine Ausbildungsstelle in einem Malerbetrieb zu geben. Die Ausstellungseröffnung sei ein „schwarzer Tag für Kunst, Kultur und Zivilisation“, deshalb sollte das gesamte Areal schwarz verhüllt werden.

Von Rainer Schüler