Potsdam

Wie steht es um einen Ausbildungsplatz? Nicht alle Jugendlichen, die derzeit die Schule beenden, haben schon den Berufseinstieg gesichert. Für diejenigen, die noch nicht versorgt sind, führt die Arbeitsagentur zusammen mit der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer Potsdam unter dem Motto „Nicht ohne Ausbildungsplatz in die Ferien“ eine Aktionswoche durch.

Weitere Termine in Potsdam, Teltow und Ludwigsfelde

Am Montagnachmittag standen die Kampagnenbusse am Brandenburger Tor in Potsdam. Lazar Chiriac (18, M.) informierte sich dort über Ausbildungsmöglichkeiten bei Wolfgang Spieß und Susanne Stadie von der IHK. Heute ist die Aktion von 11 bis 12 Uhr vor der Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow.

Weitere Termine: Wiesenschule Oberschule in Jüterbog (2. Juni, 10-13 Uhr), Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam (3. Juni, 10-13 Uhr) und Gottlieb-Daimler-Schule in Ludwigsfelde (am 4. Juni, 10-13 Uhr).

Susanne Stadie, Teamleiterin Kaufmännische Berufe, und Wolfgang Spieß, Geschäftsführer Bildung. Quelle: Varvara Smirnova

Corona bedingt werden die Kampagnen-Busse samt Berater-Teams im Freien auf den Schulhöfen vorfahren. Mit im Gepäck haben sie freie Ausbildungsangebote aus der Region. Das Beratungsangebot richtet sich an die Abgangsklassen der jeweiligen Schule.

Berufsberatung der Arbeitsagentur

Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam: „Eine #AusbildungKlarmachen“ - diese Chance bietet die Schulhofaktionswoche all jenen, die noch auf der Suche sind.“ Wer die Aktionstage nicht abwarten wolle, könne sich auch über die Hotline der Berufsberatung wenden: Tel. 0331/8 80 50 00.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Handwerk bietet 60 Ausbildungsberufe

„Über offene 850 Ausbildungsstellen in rund 60 Ausbildungsberufen im westbrandenburgischen Handwerk gibt es noch“, sagt Robert Wüst, Präsident Handwerkskammer Potsdam, „wer noch einen Ausbildungsplatz für das in wenigen Wochen beginnende Ausbildungsjahr sucht, legt in unseren Handwerksbetrieben die Grundlage. Wir motivieren junge Menschen und ihre Eltern, sich in unserer Ausbildungsbörse umzuschauen.“

Werbung für die duale Ausbildung

Peter Heydenbluth, Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam, wirbt für die duale Ausbildung: „Sie verbindet Theorie und Praxis und genießt auch international höchste Anerkennung. Für das Ausbildungsjahr 2021 gibt es im IHK-Bezirk Potsdam rund 1000 freie attraktive Ausbildungsplätze in 100 Berufen.“

Von MAZonline/axe