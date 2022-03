Potsdam/Kleinmachnow

Zwei Schülerzeitungen aus Potsdam und eine aus Kleinmachnow gehören zu den 13 Publikationen, die am Montag von Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke und Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) im Landeswettbewerb der Schülerzeitungen ausgezeichnet wurden.

Der Tornograph auf Platz eins

In der Kategorie Gymnasium/Gesamtschule belegte „Der Tornograph“ des Evangelischen Gymnasiums Hermannswerder Platz 1, gefolgt von „Berthas Echo“ des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums. „Mindgrün – Nachgefragt“ vom Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow erhielt einen Online-Preis. Am Landeswettbewerb hatten sich 32 Schülerzeitungen, darunter zwei Online-Zeitungen, beteiligt. Der Wettbewerb fördert journalistischen Nachwuchs. Die Geehrten nehmen am Bundeswettbewerb teil.

Von MAZonline