Schütz dich selbst: Maske, Desinfektionsmittel und Verhaltensänderung

Ständig juckt die Nase, die Haare nerven, die Augen wollen gerieben werden – dabei ist es jetzt, in Zeiten von Corona, doch absolut verpönt, sich ins Gesicht zu fassen! Vor allem, wenn man außer Haus ist, Desinfektionsmittel gab es sowieso keine mehr, von Mund- und Nasenabdeckungen keine Rede . . . Was tun? Wie gewöhnt man sich am besten jetzt sofort ab, was man sich über Jahre oder gar Jahrzehnte angewöhnt hat?

Verhaltenstherapeutin Franziska Maiwald: „Um – schlechte – Angewohnheiten zu verändern, ist es zunächst erst einmal wichtig, sich bewusst zu machen, in welchen Situationen sie im Alltag auftreten und welche Funktion sie vielleicht haben.“ Der erste Schritt sei also, das Bewusstsein zu schärfen, um das eigene Verhalten besser steuern zu können. Im zweiten Schritt ginge es dann eher um eine Gewohnheitsumkehr, weniger um die Unterdrückung der unerwünschten Verhaltensweise. Man soll also das – problematische – Verhalten durch ein alternatives ersetzen. „Man kann das damit vergleichen, dass es wenig hilfreich wäre, sich vorzunehmen an etwas Bestimmtes wie zum Beispiel einen rosaroten Elefanten nicht zu denken. Hilfreicher ist, an alternative Dinge zu denken, also, sich vorzunehmen, an etwas Anderes zu denken.“

Alternative Verhaltensweisen einüben

Wofür man sich da entscheidet, hänge auch von den Motiven ab, wegen derer man sich ins Gesicht fasse. Juckt was? Ist es Stressabbau? Langeweile? So schlägt Maiwald vor, dass bei Juckreiz im Gesicht alternativ zu den Händen etwa die Schulter oder die Arme genutzt werden könnten, da sich hier in der Regel weniger Krankheitserreger befinden und man das Ansteckungsrisiko damit wenigstens etwa minimieren könne. Wer sich oft wegen der Haare ins Gesicht fasst, könnte diese zusammenbinden. Die Hände in die Hosentasche zu stecken, wäre ebenfalls ein Tipp.

Eine Gesichtsmaske hält sie in diesem Zusammenhang für weniger sinnvoll oder nicht so alltagstauglich. Dennoch boomen im Internet derzeit die Anleitungen, wie man solche selbst nähen kann – für den Eigengebrauch, aber auch, um sie an Pflegepersonal weiterzugeben. Denn auch wenn Viren und Bakterien durch einen Stoffschutz nicht zurückgehalten werden, so kann das Verteilen der Tröpfchen, über die die Übertragung auch des Coronavirus beim Sprechen, Husten oder Niesen weitergegeben wird, eingeschränkt oder verhindert werden.

Da die medizinischen Masken immer knapper werden, „bestellen“ Praxen und Kliniken mittlerweile schon bei Ehrenamtlichen selbstgenähte Mund- und Nasenabdeckungen – und diese sind oft froh, eine Aufgabe gefunden zu haben. Die Facebook-Gruppe „Behelfsmasken nähen – ehrenamtlich“ hat nach nur wenigen Tagen schon rund 4300 Mitglieder. Hier werden auf Hochtouren einfache Baumwoll-Masken genäht, die dann an Krankenhäuser, Ärzte und anderes Personal im Gesundheitsbereich weitergeleitet werden. Bedingung ist, dass der Stoff bei 95 Grad waschbar sein muss, auch eine Lage aus Molton wird empfohlen, da dieser sich beim Waschen verdichtet.

Anleitung für Selfmade-Schutz

Eine sehr einfache Anleitung für eine Baumwoll-Behelfsmaske ist: Nehmen Sie ein Stück Stoff und schneiden Sie es zu 17 mal 34 Zentimeter zu. Falten Sie es in der Mitte zum Quadrat und bügeln Sie es. Nun bügeln Sie drei Falten mit einer Tiefe von 1,3 Zentimetern Tiefe in den Stoff. Nun benötigen Sie zwei 90 Zentimeter lange (Kopfbänder) und zwei 17 Zentimeter lange Baumwollstreifen, die je zwei Zentimeter breit sind und in der Mitte umgebügelt werden. Die kürzeren davon fassen oben und unten als Abschluss ein. Wenn Sie wollen, können Sie bei einem noch einen breiten Draht miteinnähen, um der Maske an der Nase einen besseren Halt zu geben. Die beiden längeren Stoffstreifen werden seitlich angebracht. Dazu werden die Falten zusammengelegt und mittig in die Kopfbänder eingelegt und mit ihnen festgenäht.

Im Alltag unverzichtbar sind das regelmäßige Wechseln von Handtüchern in den eigenen vier Wänden und natürlich das gründliche Händewaschen mit viel fließendem Wasser aus reichlich Seite für rund 30 Sekunden. Auch wenn dies im Normalfall ausreicht, fühlen sich viele Menschen sicherer, wenn sie Desinfektionsmittel in der Tasche haben. Mittlerweile gibt es dafür auch schon verschiedene Rezepte im Internet, allen voran jenes der WHO. Für alle gilt: Am besten im Freien zusammenstellen und von Feuer und Hitze fernhalten!

Desinfektionsmittel selbst machen

Die WHO empfiehlt für rund einen Liter Desinfektionsmittel 830 ml Ethanol (96 Prozent) oder 750 ml Isopropylalkohol (99,8 Prozent) mit folgenden weiteren Zutaten zu vermischen: 45 ml Wasserstoffperoxid (3-prozentig), 15 ml Glycerin (98 Prozent) für den Schutz der Haut und 110 ml abgekochtes Wasser (für Isopropylalkohol circa 193 ml abgekochtes Wasser).

Der Forensiker Mark Benecke hat ein einfacheres Rezept: Er nimmt 200 ml Isopropol oder Bio-Ethanol-Alkohol und mischt dieses mit einem Teelöffel Zitronensäure und 250 ml Wasser.

Wer lieber ein Gel verwendet, kann Xanthan beifügen, das dafür sorgt, dass das Desinfektionsmittel dickflüssiger wird.

Von Konstanze Kobel-Höller