Stadt bleibt bei 2024 als Zieltermin

Waldstadt

Die Stadt hält trotz erheblicher Unwägbarkeiten an einer Fertigstellung des Schulcampus Waldstadt-Süd bis 2024 fest. Laut Antwort der Verwaltung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Andere soll der Bebauungsplanentwurf noch in der ersten Hälfte dieses Jahres vorliegen. Die Auswahl der Bauplaner soll noch 2020 über ein EU-weites Wettbewerbsverfahren erfolgen.

Für 2021 ist laut Verwaltung die Planung des Vorhabens vorgesehen, auch der Bauantrag, der Feststellungsbeschluss zum Flächennutzungsplan und der Beschluss zum Bebauungsplan sollen 2021 abgearbeitet werden. Wenn die Baugenehmigung plangemäß erteilt werden kann, sollen 2022 die Bauleistungen ausgeschrieben werden. In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 wäre dann der Baubeginn, der Projektabschluss sei für 2024 vorgesehen.

Offen ist noch immer der erforderliche Ankauf von fast 13 Hektar Waldgebiet vom Land. Die Stadt sei mit dem Landesforstbetrieb in Verhandlung, heißt es in der Antwort auf die kleine Anfrage. Die Ankaufverhandlungen befänden sich „auf einem guten Weg“, seien jedoch „noch nicht abgeschlossen“. Damit bleibt die Frage unbeantwortet, wann und zu welchen Kosten die Fläche angekauft werden soll.

Konzeptskizze für den Schulcampus Waldstadt-Süd. Quelle: LHP

Die Klärung ist jedoch von entscheidender Bedeutung. Dabei geht es vor allem darum, ob das Gelände als Wald mit einem Preis im einstelligen Euro-Bereich pro Quadratmeter oder als Bauland bewertet wird. In diesem Fall stiegen Grundstückspreis und damit die Gesamtkosten des Bauprojekts um ein Vielfaches.

Der Bodenrichtwert für den Quadratmeter in Waldstadt II liegt bei 500 Euro. Laut Landeshaushaltsordnung sind Landesbetriebe angehalten, „für die dauernde Abgabe landeseigener Grundstücke ausnahmslos ein Entgelt in Höhe des vollen Wertes zu erheben“, so eine Auskunft im Sommer 2019, als die Preisfrage nach MAZ-Recherchen erstmals publik wurde.

Auf die Frage zu den angekündigten Klagen von Naturschutzverbänden gegen den Bebauungsplan heißt es in der Antwort. „Es wird mit keinen Verzögerungen gerechnet.“

Die Förderschule am Nuthetal soll nach Fertigstellung zum Schuljahr 2024/25 auf den neuen Schulcampus umziehen. Der aktuelle Standort An der Alten Zauche soll laut Verwaltung mit Verweis auf den aktuellen Schulentwicklungsplan für ein Gymnasium ausgebaut werden.

Die Pläne für den Schul- und Sportcampus am Caputher Heuweg in Waldstadt-Süd wurden von den Stadtverordneten im November 2019 per Grundsatzbeschluss in vollem Umfang auf den Weg gebracht. Für das Projekt stimmten SPD, Grünen, CDU und FDP, die Linken waren geteilter Meinung, Andere und AfD stimmten dagegen.

Mit dem Campus sollen eine Gesamtschule, eine Förderschule und zwei wettkampftaugliche Großfelder zu errichtet werden. Die über vier Hektar großen Sportflächen werden ins Landschaftsschutzgebiet ( LSG) gebaut, die Schulgebäude in den nicht zum LSG gehörenden Teil des Waldes.

Gegen die Pläne gibt es im Wohngebiet massiven Widerstand. Die Bürgerinitiative „Bürger für Waldstadt“ übergab am Tag der Abstimmung über 3000 Unterschriften dagegen.

Von Volker Oelschläger