Schulcampus in vollem Umfang beschlossen

Der umstrittene Schul- und Sportcampus Waldstadt Süd wird in vollem Umfang im Forst am Caputher Heuweg in Waldstadt II errichtet. Diese Grundsatzentscheidung haben die Stadtverordneten am Mittwochabend mit den Stimmen von SPD, Grünen, CDU und FDP getroffen. Die Linken waren gespalten, die Fraktion Die Andere und die AfD stimmten dagegen.

Über vier Hektar Wald im Landschaftsschutzgebiet betroffen

Damit verfolgt die Verwaltung nun die Entwicklung des Bebauungsplans Nr. 142 mit dem Ziel weiter, dort eine Gesamtschule, eine Förderschule, sowie zwei wettkampftaugliche Großfelder zu errichten. Die über vier Hektar großen Sportflächen werden dabei in das an die Waldstadt angrenzende Landschaftsschutzgebiet ( LSG) gebaut, die Schulgebäude in den nicht zum LSG gehörenden Teil des Waldes.

Dabei soll eine möglichst ökologische Bauweise zum tragen kommen. „Die Inanspruchnahme von geschützten Biotopen wird ausgeschlossen“, heißt es sogar im Beschluss.

Bürgerinitiative übergab 3000 Unterschriften gegen das Projekt

Die Bürgerinitiative „Bürger für Waldstadt“ versuchte zuvor ein letztes Mal, das Projekt aufzuhalten. Sie übergaben über 3000 Unterschriften, die bei einer Online-Petition gegen das Schulprojekt gesammelt wurden. „Wir haben den Prozess zwei Jahre lang begleitet und stehen an genau der gleichen Stelle, an der wir begonnen haben. Es wird wahrscheinlich die volle Bebauung werden, auch im Landschaftsschutzgebiet“, sagte Sabine Blossey. Sie zeigte sich enttäuscht. „Wir möchten nicht, dass damit begonnen wird in den Wald hinein zu schneiden“, so Blossey.

SPD-Fraktionschef Daniel Keller fasste die andere Seite zusammen: „Die Schulkinder sind da und müssen versorgt werden. Der Bedarf beim Sport ist ebenso da. Wir treffen eine Entscheidung für ganz Potsdam“, sagte er.

Naturschutzbund kündigt Klage gegen Verkleinerung des Schutzgebiets an

„Wir werden gegen den Bebauungsplan klagen, sollte dieser so beschlossen werden“, kündigte Axel Kruschat, Landesgeschäftsführer des Naturschutzbunds BUND, vor den Stadtvewrordneten an. Als anerkannte Naturschutzvereinigung hat der BUND ein besonderes Klagerecht bei Herauslösung von Flächen aus einem Landschaftsschutzgebiet.

Er stellte auch infrage, ob das Land diese Planung überhaupt unterstützt. „Die Verwaltung kann aus der veränderten Planung nicht schließen, dass das Umweltministerium dem nun zustimmen wird“, so Kruschat, da die Sportflächen weiterhin im Schutzgebiet lägen – genau das hatte das Ministerium bemängelt.

Der Bebauungsplan soll bis Ende 2020 beschlossen werden. Im Sommer 2024 soll die dringend benötigte neue Gesamtschule in der Waldstadt eröffnen. Dieses Ziel ist durch die angekündigte gerichtliche Überprüfung durch den Naturschutzbund nun in Gefahr.

Noch immer offen ist der Preis für das Waldgebiet

Ein weiterer Aspekt des Projekts spielte in der Debatte überhaupt keine Rolle: Die Flächen gehören noch immer dem Landesbetrieb Forst und nicht der Stadt Potsdam.

Völlig offen ist nach jahrelangen Verhandlungen vor allem der Preis, den die Stadt für das insgesamt gut 13 Hektar große Areal an das Land zahlen soll. Das Land geht nicht von Preisen für ein Waldgebiet aus, sondern beruft sich auf die Haushaltsordnung, wonach die Fläche als teures Bauerwartungsland veräußert werden müsse und mehrere Millionen Euro wert ist ( MAZ berichtete).

Auf Anfrage teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit, dass die Verhandlungen mit dem Land noch nicht abgeschlossen seien. Sie „verlaufen jedoch sehr konstruktiv“, sodass man Anfang 2020 mit einem Ergebnis rechne.

Von Peter Degener