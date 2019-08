Waldstadt

Das neue Konzept für den Schulcampus Waldstadt Süd ist am Donnerstagabend kritisch von den Anwohnern der Waldstadt aufgenommen worden. Auf einer Bürgerversammlung im Humboldt-Gymnasium stellte der städtische Projektverantwortliche Harald Kümmel den aktualisierten Plan vor. Er wurde nötig, weil das Umweltministerium für den tiefen Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet (LSG) keine Genehmigung erteilt hatte.

Insgesamt 4,5 Hektar Wald sollen für Gesamtschule und Förderschule fallen

Im neuen Konzept für den Schulstandort wird das angrenzende Landschaftsschutzgebiet nicht mehr in Anspruch genommen. Dafür rücken die Gebäude für eine gesamt- und eine Förderschule samt Sporthallen deutlich näher an die vorhandenen Wohnriegel des Caputher Heuwegs heran. Mindestens 4,5 Hektar Wald stehen damit weiterhin zur Disposition.

Eine Variante mit und eine ohne große Sportfelder für Vereine

In einer zweiten Variante sind zusätzlich wettkampftaugliche Sportfelder im LSG vorgesehen, die dort fast vier Hektar Waldfläche ersetzen würden. „Der neue städtebauliche Entwurf soll die Vorgaben des Ministeriums erfüllen und die beste Lösung aufzeigen, die auch die Wünsche der Anwohnerinnen und Anwohner aufnimmt“, so Harald Kümmel.

Kinder bekommen kaum noch neue Plätze in den Sportvereinen

Das sah die Mehrheit, der rund 100 Anwesenden anders, die den Schulstandort grundsätzlich in frage stellten. „Jeder gerodete Baum ist kein Klimaschutz. Stoppt den Bebauungsplan und stellt grundsätzliche Überlegungen an, ob man das machen muss“, sagte eine Vertreterin der Bürgerinitiative zum Erhalt des Waldes und bekam viel Applaus.

Vertreter der Stadt stellten dagegen den wachsenden Bedarf an Schulen und Sportflächen dar. Kinder und Jugendliche bekommen erst nach langen Wartezeiten noch einen Platz in den Sportvereinen.

Gestaltungswettbewerb für Schulen soll im September beginnen

Von dem ursprünglich verfolgten Entwurf für den Campus „Synergien im Wald“ ist nicht mehr viel geblieben. Lange Gebäuderiegel und rechte Winkel sind nun vorgesehen, wo zuvor geschwungene Formen zumindest angedeutet worden waren. „Wir haben versucht, die vorhandene Stadt weiterzubauen“, sagte der Planer Matthias Bockhorst dazu.

Und: „Wir befürworten, dass die Freiflächen der Schulen durch die Bewohner mitgenutzt werden.“ Die eigentliche Gestaltung der Häuser sollen erst noch im Rahmen eines Architektur-Wettbewerbs gefunden werden, den der Kommunale Immobilienservice (Kis) im September ausrufen will.

Der Kiefernwald der Waldstadt reicht bis an die Wohnriegel am Caputher Heuweg heran. Quelle: Peter Degener

Am 11. September entscheiden die Stadtverordneten über die Varianten

Kommende Woche werden die Entwürfe im Umweltausschuss, sowie im Sport- und Bildungsausschuss diskutiert. Am 11. September sollen die Stadtverordneten dann über einen Antrag der Linken entscheiden, die sich für die Schulbauten, aber gegen die Sportplätze an diesem Standort aussprechen und auf die nahegelegene frühere Kulturbodendeponie in Waldstadt I setzen.

Die Bürger protestieren gegen die Nutzung des Waldes als Bauland. Quelle: Peter Degener

Eine Prüfung der Stadt hat ergeben, dass dort Platz für eine Grundschule und zwei Sportfelder wäre, wenn auch „eng und gedrängt“, so Harald Kümmel. Allerdings ist der Sportflächenbedarf damit noch lange nicht gedeckt. Die Stadt will deshalb Sportplätze in beiden Stadtteilen.

Kauf der Grundstücke vom Land noch ungeklärt

Völlig offen ist noch der Erwerb der nötigen Grundstücke in Waldstadt II. Denn der Wald hinter dem Caputher Heuweg gehört dem Landesbetrieb Forst und darf nur zu Preisen für Bauerwartungsland veräußert werden – ein Millionenbetrag wäre nötig ( MAZ berichtete). Die Stadt will aber Waldpreise zahlen. Die Verhandlungen mit dem Land dauern schon seit Jahren ergebnislos an. Kis-Werkleiter Bernd Richter sagte am Donnerstag, dass er noch in diesem Jahr mit einer Entscheidung rechne.

Die Stadt Potsdam gerät zunehmend unter Zeitdruck. Der Bebauungsplan soll im ersten Quartal 2020 öffentlich ausgelegt und bis Jahresende beschlossen werden. Im Sommer 2024 soll die dringend benötigte neue Gesamtschule in der Waldstadt eröffnen.

Von Peter Degener