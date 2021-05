Bornstedter Feld

In einem Brandbrief an die Stadt fordern Eltern der Gesamtschule „Schule am Platz“ den Verbleib der Einrichtung nach dem bisherigen Plan am Standort Pappelallee. Dort solle bitte kein Gymnasium entstehen, wie zuletzt von der Stadtverwaltung in einer Vorlage zur Schulentwicklung anvisiert.

Die Stadt will damit neue Gymnasialplätze schaffen, um dem steigenden Bedarf nachzukommen. Dafür weicht sie von ihrer Ursprungsplanung einer Gesamtschule im Borstedter Feld ab und will die „Schule am Schloss“ in Krampnitz ansiedeln. Im Bildungsausschuss war der Vorstoß durchgefallen. Die Rathauskooperation ist gar gespalten: Die SPD unterstützt die Verwaltung, Grüne und Linke sind dagegen.

Stellungnahme umfasst zwölf Punkte

Die Eltern haben nun eine zwölf Punkte umfassende Stellungnahme vorgelegt, die an den Oberbürgermeister und die Stadtverordneten adressiert ist. „Es geht um eine langfristige Entscheidung für mindestens die nächsten 30 bis 40 Generationen von Schülern“, schreiben sie, „nur eine Gesamtschule bietet eine Schulform für alle Schüler. Sie ist inklusiv, integrativ und bietet alle Bildungsgänge an.“

Man begrüße zwar den Bau neuer Gymnasien – aber nicht auf Kosten einer Gesamtschule. „Wir hätten uns im Traum nicht vorstellen können, dass der Standort noch einmal in Frage gestellt wird“, so die Eltern.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unterstützt wird eine Gesamtschule an der Pappelallee auch von der Fraktion Die Andere. Sie hat eine neue Idee aufgebracht: Die Stadt solle dem Land Flächen vom Verwaltungscampus in der City für die Erweiterung des Justizzentrums zur Verfügung stellen. Im Gegenzug solle das Land die Flächen an der Pappelallee abtreten, die eine Gesamtschule benötigt. „Das wäre ein Ausweg aus der Planung von Notlösungen und Platzmangel“, schreibt die Fraktion.

Von MAZonline