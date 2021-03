Potsdam

Ein Abschluss-Schuljahr hat seinen eigenen Zauber. Die Schüler erleben alles zum letzten Mal – so auch den letzten selbst organisierten Projekttag. Vor eineinhalb Jahre begannen die Zwölftklässler des Seminarkurses von Kristin Jachmann am Potsdamer Einstein-Gymnasium damit, sich Aktionen zum Deutsch-Französischen Tag am 22. Januar 2021 zu überlegen. Dann kam Corona.

Durchhaltewillen in der Pandemie

Die Schule machte dicht. Und selbst als sie zeitweise öffnete oder zuletzt nur noch für die Abschlussjahrgänge Präsenzunterricht anbieten durfte, war alles anders. Komplizierter. Doch die Schüler und ihre Lehrerin zeigten Durchhaltewillen – und begingen ihren Aktionstag nun etwas verspätet am 12. März zusammen mit den Zehntklässlern.

Was hatten sie sich nicht alles überlegt! Sie entwickelten eigene Ideen zu Workshops und Aktivitäten, um die enge Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich zu verdeutlichen, berichtet Kristin Jachmann. Dazu zählte etwa ein Fußballturnier, bei dem man die deutsche und französische Nationalhymne spielen wollte, oder Crêpes-Stände. Doch an so etwas war plötzlich nicht mehr zu denken.

Deutsch-Französischer Projekttag am Einstein-Gymnasium Potsdam. Cedilie Hillmann (18). Quelle: Julia Meier

Die Schüler fanden neue Ideen für die deutsch-französische Freundschaft. Corona-konform stellten Cecilie Hillmann (18) und ihre Projekt-Partnerin in einem selbstgedrehten Video mit viel Humor die Unterschiede zwischen deutschen- und französischen Essgewohnheiten dar. Produziert hatten die beiden Schülerinnen den 15-minütigen Film zwischen September und November 2020. „Da waren die Corona-Einschränkungen nicht so stark, deshalb konnten wir unser Projekt ohne große Hindernisse zu Ende bringen und nun vorführen “, sagt Cecilie.

Deutsch-Französischer Projekttag am Einstein-Gymnasium Potsdam. Lisianne Peschel (18). Quelle: Julia Meier

Ihre Projektidee etwas umgestalten, mussten Leonie Biehl (19) und Lisianne Peschel (18). Sie wollten den jüngeren Schülern zeigen, welche Austauschprogramme es für sie gibt. Aber: Die Klassenstufen sieben bis neun sitzen daheim im Online-Unterricht. Immerhin die 10. Klassen waren noch da. Also ging es am Projekttag nicht mehr um Schüleraustausch, sondern um Freiwilligendienste, die nach dem Schulabschluss möglich sind.

Konzeptentwurf beim Spaziergang

Das Konzept für den Workshop hatten Leonie und Lisianne im März vergangen Jahres – im ersten Corona-Lockdown – ausgearbeitet. Und wie? Zusammensitzen ging ja nicht, also trafen sie sich zum Spazierengehen mit Abstand im Park. Die Feinplanung konnten sie später im Präsenzunterricht nachholen.

Deutsch-Französischer Projekttag am Einstein-Gymnasium Potsdam. Leonie Biehl (19). Quelle: Julia Meier

„Ich habe unheimliches Glück, dass ich hier sein kann und nicht im Online-Unterricht sein muss“, sagt Lisianne mit Blick auf die vergangenen Monate. Der direkte Kontakt zu ihren Lehrern half ihr. Cecilie sieht das ähnlich: „Das direkte Feedback von unseren Lehrern ist sehr wichtig, besonders in Hinblick auf das Abitur.“ Dass die Kurse als Corona-Schutz auf 15 Schüler begrenzt waren, hätten zu einem intensiveren Austausch mit den Lehrern beigetragen, so Lisianne weiter: „Man kommt häufiger an die Reihe und kann mehr Fragen stellen.“ Das sei zumindest eine positive Veränderung durch Corona.

Lara aus der 10. Klasse freut sich, dass der Aktionstag trotz Corona zustande gekommen ist und sie daran teilnehmen durfte: „Mir hat die Schnitzeljagd durch die Stadt gefallen. Dabei habe ich noch mehr über die geschichtlichen Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland erfahren.“ Auch Cecilie zieht ein positives Fazit: „Ich bin froh darüber, dass alles trotzdem irgendwie funktioniert hat, weil wir sehr viel Arbeit in den Tag hineingesteckt haben.“

Von Julia Meier