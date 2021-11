Jägervorstadt

Die 18 Jahre alte Franziska Uhl ist die Schülersprecherin des Oberstufenzentrums 1 in Potsdam. Sie lebt in Teltow, vor der Ausbildung hat sie in Berlin ihr Abitur abgelegt. Die drohende Zersplitterung ihrer Schule sieht die Auszubildende zur Gestaltungstechnischen Assistentin sehr kritisch. Rund 1000 Schüler und Auszubildende besuchen die Schule momentan.

Frau Uhl, was wünschen Sie sich als Schülersprecherin für das OSZ 1?

Franziska Uhl: Ganz klar wünsche ich mir, dass wir in den sehr gut ausgestatteten Räumen bleiben können und dass die Schulgemeinschaft, wie sie jetzt besteht, nicht aufgelöst wird. Die Schule funktioniert hervorragend in der Garde-Ulanen-Kaserne, wir haben ein gutes Klima hier.

Welche Schüler besuchen eigentlich das OSZ 1?

Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Wir haben einen großen handwerklich-kreativen Anteil von Ausbildungsberufen, darunter angehende Friseure, Maurer, Dachdecker und Fotografen. Dazu kommen kaufmännische Zweige wie Verkäufer und Einzelhandelskaufleute. Außerdem gibt es die Fachabiturienten und die Schüler, die in den Berufsgrundbildungsgängen ihre Qualifikationen erwerben. Es ist eine sehr nette Schülerschaft.

Und die soll sich nun umstellen. Welche Neuerungen würde die Aufteilung der Schule für Sie konkret bedeuten?

Für mich persönlich würde der Umzug einen komplizierteren Schulweg mit sich bringen, die Lage des OSZ 1 mitten in der Stadt ist sehr praktisch. Und wahrscheinlich wäre ich auch mein Amt als Schülersprecherin erst einmal los, was ich wirklich schade finden würde. Wichtiger ist aber, dass hier eine wirklich funktionierende Schule mit einem tollen Lehrerteam vor dem Aus steht, das ist das größere Problem.

Einige Bildungsgänge sollen den Plänen der Verwaltung nach an die Fontane-Oberschule in der Waldstadt ziehen. Deren Schulleiterin kritisiert diese Idee. Haben Sie dafür Verständnis?

Ja, auf jeden Fall. Die meisten Schüler am OSZ sind erwachsen und haben mit dem normalen Schulsystem nicht mehr viel zu tun. Ich stelle mir das Schulklima zwischen sechs-, siebenjährigen Grundschülern an der Oberschule und den zum Teil 50-jährigen Auszubildenden im Handwerk, die noch einmal neu anfangen wollen, ganz komisch vor.

Hat die Stadtpolitik oder die Verwaltung denn mal den Kontakt zu Ihnen oder Ihren Mitschülern gesucht?

Nein, das ist nicht passiert. Mit uns hat niemand geredet und das finde ich schade. Es fühlt sich so an, als wäre unsere Ausbildung ein Bildungsgang zweiter Klasse, als wäre nur das Abitur etwas wert – dabei haben zum Beispiel in meinem Ausbildungsgang rund 70 Prozent der Schüler das Abi gemacht. Zugleich heißt es überall, dass dringend Handwerker gebraucht werden. Für mich passt das Handeln der Stadt Potsdam nicht mit der Realität zusammen.

Und was wäre Ihr Vorschlag, um die Problematik zu lösen?

Die Schule am Schloss braucht ein eigenes Gebäude, das ist doch klar. Es gibt auch eine Reihe von Argumenten gegen eine Gesamtschule hier am Standort. Mein Wunsch ist, dass wir mit dem OSZ hier bleiben können und dass wir nicht den Schwarzen Peter zugespielt bekommen, weil die Stadt es nicht hinbekommt, genug Platz für eine gute Bildung für alle zu schaffen.

Von Saskia Kirf