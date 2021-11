Potsdam

Das Ende des Potsdamer Oberstufenzentrums 1 ist besiegelt. Am Dienstag verständigten sich die Fraktionen der rot-rot-grünen Rathauskooperation auf einen endgültigen Fahrplan für die Schulleitplanung der Landeshauptstadt. Der große Verlierer: Das in der Garde-Ulanen-Kaserne beheimatete OSZ mit seiner technisch-handwerklichen Ausrichtung.

Letzter Versuch der Beigeordneten

Die Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) hatte im Bildungsausschuss einen letzten Versuch gestartet, die viel diskutierte Schul-Rochade in andere Bahnen zu lenken. Beschlossen hatten die Stadtverordneten im Juni schließlich einen Umzug der Gesamtschule am Schloss aus ihrer Containeranlage in die Garde-Ulanen-Kaserne.

Die Schulcontainer hätten einem neuen Gymnasium Platz bieten sollen. Das in der Kaserne beheimatete Oberstufenzentrum wiederum muss raus – eigentlich hätte, einige Bildungsgänge an die beiden anderen Potsdamer OSZ ziehen sollen, die Fachabiturienten hingegen an die Fontane-Oberschule in der Waldstadt.

Fontane-Oberschule nimmt keine Jahrgänge auf

Dagegen hatte sich in der Oberschule massiver Widerstand formiert. Im Bildungsausschuss zeigten mehrere Vertreter der Schule ihre Sorgen auf – und sie wurden erhört. Die Fachoberschüler werden nicht in der Brennpunktschule untergebracht, stattdessen werden sie auf Antrag der Rathauskooperation aus SPD, Linken und Grünen aus Potsdam heraus nach Teltow oder Brandenburg an der Havel verlegt. „Damit Schule funktioniert, braucht man eine Kooperation, zumindest eine Grundkooperation,“ sagte Noosha Aubel zum erklärten Unwillen der Beteiligten.

Die Schule am Schloss indes wird nun noch ein Jahr länger in der Containeranlage bleiben, so dass dort das neue Gymnasium nicht gegründet werden kann. Stattdessen werden dafür Räume angemietet, Kostenpunkt: zwischen fünf und sechseinhalb Millionen Euro.

Für viele OSZ-Ausbildungsgänge gibt es indes keinen Plan. Ein Neubau würde zwischen 20 und 30 Millionen Euro kosten und nicht vor 2030 stehen. Einfach verlegen kann man die spezifizierten Handwerksberufe nicht. Die Beigeordnete Noosha Aubel gab einen Ausblick, was den Schülern blüht, wenn es keine Lösung gibt: „Dann werden die Ausbildungsgänge verteilt werden, von Cottbus bis in die Uckermark.“

Von Saskia Kirf