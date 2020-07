Golm

Die Potsdamer Stadtverwaltung sieht derzeit keine Gründe, im Ortsteil Golm weitere Bildungseinrichtungen zu schaffen. Das ergibt sich aus den Antworten auf mehrere Kleine Anfragen der CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. Die CDU setzt sich insbesondere für die Errichtung weiterer Gymnasien in der Landeshauptstadt ein.

„Der zunehmende Wohnungs- und Gewerbebau im Stadtteil Golm führt zu einer Mehrauslastung der vorhandenen Infrastruktur“, schreibt der CDU-Stadtverordnete Wieland Niekisch in seiner Anfrage an Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD). „Bei den derzeitigen und den noch kommenden Bewohnern des Stadtteils wird der Wunsch nach weiterer Struktur exponentiell wachsen, da die bestehende Infrastruktur bereits an ihre Leistungsgrenzen gerät.“

Wissenschafts-Leuchtturm ohne weiterführende Schule

Im Ortsteil gibt es eine Grundschule in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt und zwei Kindertagesstätten, im benachbarten Ortsteil Eiche steht eine staatliche Grundschule. „Alle Kinder, die eine weiterführende Schule besuchen, müssen in andere Stadtteile reisen. Das Konzept ’kurze Beine, kurze Wege’ wird hier fundamental gebrochen“ so Niekisch weiter. Gleichzeitig sei der Stadtteil Golm mit dem Wissenschaftspark und der Uni Potsdam ein landesweiter Leuchtturm der Wissenschaft, verfüge aber selbst über keine einzige weiterführende Schule.

Der Vorschlag der CDU: Die Stadt könnte eine weiterführenden Schule in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsstandort in Golm errichten, so könnten den Bedürfnisse der Bürger – Niekisch führt hier Wissenschaftler an – begegnet werden. „Die hierfür geeigneten Bauflächen stehen derzeit noch zur Verfügung“, schreibt er.

Klare Absage der Verwaltung

Tatsächlich können die bestehenden fünf Potsdamer Gymnasien in kommunaler Trägerschaft den Bedarf kaum decken. Wie die MAZ berichtete, bekommen Schüler trotz einer entsprechenden Empfehlung und passender Noten nicht in allen Fällen einen Platz an den begehrten Top-Schulen – nur wenn beim Ausfüllen der Anmeldung für die weiterführende Schule der eindeutige Wunsch nach einem Gymnasium klar ist, besteht ein Rechtsanspruch und der Schüler wird definitiv an einem solchen untergebracht.

Die Verwaltung indes erteilt dem erneuten Ruf nach einem weiteren Gymnasium eine klare Absage. In der Planung sei bereits die Eröffnung eines Gymnasiums am Schlaatz vorgesehen – davon soll trotz der Position der rot-rot-grünen Rathauskooperation, künftig nur noch Gemeinschaftsschulen zu erreichten, nicht abgewichen werden. „Bedarfe im weiterführenden Bereich werden grundsätzlich stadtweit geplant, inwiefern weitere Bedarfe bestehen, wird Ergebnis der neuen Integrierten Kita- und Schulentwicklungsplanung sein“, heißt es in der Antwort der Verwaltung.

Bezogen auf weitere Kitas und Grundschulen solle „die Bedarfslage im Rahmen der Erstellung einer Integrierten Kita- und Schulentwicklungsplanung zum Ende des Jahres neu bewertet“ werden. Der Landeshauptstadt seien keine geplanten Grundschulen freier Träger bekannt. Zur Zeit seien die Kapazitäten der Grundschule „ Ludwig Renn“ in Eiche ausreichend für die Kinder, dies sei aller Voraussicht nach auch in Zukunft der Fall.

