Schulen in Potsdam und Teltow als „Digitale Schulen“ geehrt

Brandenburg

Die Potsdamer Schule am Schloss sowie die Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow wurden als „Digitale Schulen“ geehrt. Das teilte der MINT Zukunft e.V. mit. Die Potsdamer Gesamtschule Peter Joseph Lenné Potsdam wurde außerdem als als „MINT-freundliche Schule“ geehrt.

Insgesamt wurden am Mittwoch, 27. Oktober acht Schulen aus Brandenburg in einer Onlineveranstaltung als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet. Davon erhielten drei Schulen das erste Mal die Auszeichnung und weitere vier Schulen wurden nach dreijähriger erfolgreicher MINT-Profilbildung erneut mit dem Signet „MINT-freundliche Schule“ geehrt. Darüber hinaus wurden vier Schulen, davon drei erstmalig, als „Digitale Schule“ ausgezeichnet.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Digitalität ist wichtig für Bildungssystem

Die Ehrung der „MINT-freundlichen Schulen“ in Brandenburg steht unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz (KMK) und der Ministerin Britta Ernst. Die Ehrung der „Digitalen Schulen“ steht unter der Schirmherrschaft der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, Staatsministerin Dorothee Bär.

Das Jahr 2020 habe nochmals verdeutlicht, was für eine wichtige Rolle Digitalität für unser Bildungssystem spielte, heißt es in der Mitteilung. Das Zusammenspiel zwischen Digitalisierung und Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) habe sich für die Schulentwicklung in der Covid-19-Krise als entscheidend herausgestellt. Die ausgezeichneten „MINT-freundlichen Schulen“ zeigen, dass sie mit ihrem schulischen Konzept in der Lage sind, Ad-Hoc-Maßnahmen didaktisch und pädagogisch durchdacht in den Schulalltag einzubinden.

Von MAZonline