Waldstadt

Die Stadtverwaltung treibt die Entwicklung des Schulstandorts Waldstadt-Süd weiter voran, wie am Freitag mitgeteilt wurde. „Eine weitere Verzögerung von Entscheidungen gefährdet die rechtzeitige Bereitstellung sozialer Infrastruktur“, sagte Harald Kümmel vom Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte, das die Standortentwicklung in der Stadtverwaltung koordiniert.

Konzept überarbeitet

Im Süden der Waldstadt sollen eine Gesamtschule, eine Förderschule, eine Kita und wettkampftaugliche Sportanlagen entstehen. Da das Landschaftsschutzgebiet südlich der Bebauung am Caputher Heuweg nicht für die Errichtung von Gebäuden in Anspruch genommen werden soll, hatte das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft das Mitte 2018 beschlossene städtebauliche Konzept „Synergien im Wald“ abgelehnt. Eine neue Neukonzeption musste her. „Wir wollen sicherstellen, dass das Gebäude für die Gesamtschule zum Schuljahr 2024/25 in Betrieb genommen werden kann“, bekräftigte Harald Kümmel.

Um die mit dem Bebauungsplanverfahren Nr. 142 „Schulstandort Waldstadt-Süd“ verbundene rechtzeitige Schaffung von Baurecht nicht zu gefährden, hat die Stadtverwaltung über die Sommerpause fachliche Prüfungen fortgesetzt, darunter die Erarbeitung eines neuen städtebaulichen Konzeptes für die soziale Infrastruktur außerhalb des Landschaftsschutzgebietes. Die Ergebnisse sollen laut dem Rathaus noch im August vorliegen.

Treffen am 22. August

Offen war geblieben, ob die Landeshauptstadt auf den Bau der wettkampftauglichen Sportanlagen verzichtet, um weniger Waldfläche in Anspruch zu nehmen. Um die Entwürfe mit und ohne wettkampftaugliche Sportanlagen öffentlich diskutieren zu können, lädt die Stadtverwaltung am Donnerstag, dem 22. August, um 18 Uhr zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung in das Humboldt-Gymnasium ein. Der Bürgerinitiative, den Anliegern und den Fraktionen werden die Entwürfe vorgestellt, sodass in den Ausschussberatungen und schließlich in der Stadtverordnetenversammlung am 11. September über eine Vorzugsvariante des Bauentwurfs beraten werden kann. Anschließend kann der Kommunale Immobilienservice den hochbaulichen Wettbewerb für das Gebäude der Gesamtschule beginnen und das Bebauungsplanverfahren kann fortgesetzt werden.

Von MAZonline