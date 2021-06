Schulplanung in Potsdam: CDU-Vorstoß für den Erhalt des OSZ an der Jägerallee

Nauener Vorstadt

Im Ringen um die Schulplanung für Potsdam zeichnet sich ein möglicher Kompromiss um den Standort Garde-Ulanen-Kaserne ab. Hier soll, so der aktuelle Planungsstand, das bestehende Oberstufenzentrum (OSZ zerschlagen werden, um Platz für die Gesamtschule „Schule am Schloss“ zu machen. Die Idee hatte für Entsetzen bei den Innungen und dem Lehrerverband berufsbildender Schulen gesorgt.

Beide Schulen an einem Standort

Nun will die CDU vorschlagen, am bisherigen OSZ-Standort an der Jägerallee sowohl die berufsbildende als auch die Gesamtschule unterzubringen. Ein entsprechender Änderungsantrag werde am Nachmittag in den Bildungsausschuss der Stadt und am Mittwoch in die außerordentliche Stadtverordnetenversammlung eingebracht, wie Jan Jacobi von der Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft, dem Sozialflügel der CDU, der MAZ ankündigt.

Man müsse die Synergieeffekte nutzen, so Jacobi. „Wir brauchen gut ausgebildete Azubis, dafür brauchen wir die Oberstufenzentren.“ Eine Auflösung der Schule sei dabei nicht zielführend. „Stattdessen müssen wir sehen, wie wir Überhänge unterbringen, die aufgrund der Platzkapazität vor Ort nicht mehr beschult werden können“, so der Vorschlag. „Wir müssen dieser Entwicklung gemeinsam entgegenwirken durch das Werben für die Attraktivität der Berufsbildung“, so Jan Jacobi weiter. „Der Abbau von vorhandenen Kapazitäten ist das falsche Zeichen. Denn eine gute Berufsausbildung ist der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit.“

Schul-Rochade sorgt seit Monaten für Streit

Die genaue Verortung der bereits bestehenden „Schule am Schloss“ beschäftigt die Potsdamer Stadtpolitik seit Wochen. Über der Frage ist ein heftiger Streit entbrannt: Der ursprünglich vorgesehene Schulstandort an der Pappelallee ist eigentlich zu klein, dort soll nach dem Wunsch der Verwaltung nun ein Gymnasium gebaut werden – die „Schule am Schloss“ hätte dann nach Krampnitz ziehen sollen. Dagegen regte sich aber erbitterter Widerstand bei Grünen und Linken.

Die gesamte Schulleitplanung drohte zu kippen, dabei muss diese eigentlich zwingend vor der Sommerpause der Stadtverordneten abgestimmt werden. Der Vorschlag, die „Schule am Schloss“ in den OSZ-Standort zu verlegen, rief allerdings auch nicht nur Begeisterung hervor, neben den Innungen und Pädagogen sind auch die Nachbarn des Geländes dagegen.

