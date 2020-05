Potsdamer Seglerjungs zurück in Potsdam: „Es ist der krasse Gegensatz“

Potsdam

Zum Verabschieden zu kurz, zum Begrüßen zu lang – so haben sich Jasper von Lewinski und Jeremias Gestrich ihre Ankunft in Kiel nach 12.000 Seemeilen nicht vorgestellt. Nach mehr als einem halben Jahr und großer Sehnsucht nach ihren Familien sind die beiden Potsdamer nun von Bord des segelnden Klassenzimmers „Thor Heyerdahl“ gegangen.

In die Arme schließen konnten die beiden ihre Eltern erst mal nicht: „Unsere Eltern standen in eingeteilten Boxen, die zwei Quadratmeter groß waren. Und wir mussten warten, bis wir einzeln unsere Seemeilen-Bestätigung bekommen haben. Es war wie eine Abfertigung, einer nach dem anderen“, erzählt Jasper. Auch von der Schiffscrew, die wie eine zweite Familie war, konnte er sich kaum verabschieden. „Ich war der Erste auf der Liste und wusste, dass ich nur noch eine Minute hatte.“

Anzeige

12.000 Seemeilen, also rund 24.000 Kilometer sind die beiden Potsdamer Schüler durch den Atlantik gesegelt. Quelle: Detlev Scheerbarth

Weitere MAZ+ Artikel

„Wir sind auf dem Schiff so gut zusammengewachsen. Es ist schwierig, so lange mit jemanden Kontakt zu haben und dann plötzlich an so unterschiedlichen Orten zu sein“, sagt Jasper. Alles, was er und Jeremias auf dem Schiff getan haben, war für die Gemeinschaft. Putzen, Segeln, Wache halten. „Es war auch mal anstrengend, aber ein tolles Gefühl“, sagt Jasper. Selbst als die 34 Schüler und 16 Lehrer das 50 Meter lange Schiff wegen des Coronavirus wochenlang nicht verlassen konnten, kippte die Stimmung nicht. Ganz im Gegenteil, meint Jeremias: „Das Zusammenleben hat am Ende am besten geklappt, vielleicht auch, weil niemand in diesen Wochen einen Streit anfangen wollte.“

Genervt war er von der Enge des Schiffs nie. Zwei Fächer und eine kürzere Koje, als er lang ist, haben ihm ausgereicht. Auch kein Internet zu haben, war kein Problem: „Ich habe das Smartphone am wenigsten vermisst. Warum brauche ich ein Handy, wenn ich auch mit Freunden Skat spielen kann?“

Auszeiten in der Takelage

Auszeiten an ruhigen Orten hat er sich trotzdem genommen. „Ich war gerne in der Takelage des Schiffs. Von dort konnte man sich das Bordleben von oben angucken. Es ist erstaunlich, wie viel parallel passieren kann. Die Eine schläft, der Andere spielt ein Instrument und Andere spielen Karten“, erzählt er. Er vermisst nach der Reise vor allem den Blick aus der Takelage zum Horizont. „Das hat man nirgends sonst. Es ist mega schön, den Horizont in 360 Grad zu sehen.“

Das Klassenzimmer unter Segeln auf dem Segelschiff „Thor Heyerdahl“ kommt nach etwa einem halben Jahr zurück nach Kiel. Quelle: privat

Potsdam kaum wiederzuerkennen

Segelsetzen, sieben Meter hohe Wellen und Seecrew-Feeling sind jetzt vorbei. Stattdessen finden sich Jeremias und Jasper in einer ganz neuen Potsdamer Heimat wieder. Jasper erkennt Potsdam kaum wieder. „Vieles hat sich wegen der Pandemie verändert, auch mein Zuhause. Dort ist gerade eine Baustelle und ich erkenne viel nicht wieder“, sagt er. Das Haus wirkt auf ihn zu groß, die Treppen sind höher als auf dem Schiff und mit der Hand abwaschen muss er nun auch nicht mehr – alles gewöhnungsbedürftig. Auch Jeremias hat nun Zimmer zur Verfügung, die gefühlt so groß sind, wie die „ Thor Heyerdahl“.

Das Leben in Potsdam ist weitergegangen. Alles sei irgendwie anders, sagen die beiden. Und daran ist auch das Coronavirus Schuld. „Es ist komisch seine Freunde zu treffen und Abstand zu halten, sie nicht umarmen zu können. Abstand ging auf dem Schiff gar nicht“, sagt Jaspar. Wegen der Pandemie haben die beiden nun weniger soziale Kontakte als auf dem Schiff. Jeremias sagt: „Es ist der krasse Gegensatz. Man saß gestapelt in der Schiffs-Bibliothek und jetzt sitzt man abends alleine oder mit seinen Eltern, obwohl es in Potsdam viel mehr Menschen gibt als auf dem Schiff.“

Jeremias Gestrich Quelle: Friedrich Bungert

Alles ist anders, weil auch die beiden sich sehr verändert haben. Ein dreimastiges Segelschiff mit 50 Leuten sauber zu halten, hat die beiden aufmerksamer gemacht. „Ich merke selbst, wenn es irgendwas aufzuräumen gibt“, sagt Jaspar. Und auch Jeremias empfindet das so: „Es hat einfach sehr genervt, wenn jemand seinen Kram nicht weggeräumt hat“, erklärt er. „Ich reflektiere jetzt mehr. Ich habe auf dem Schiff gemerkt, wenn ich etwas hätte nicht machen sollen, da überlege ich nun vorher.“

Auf See muss auf die Besatzung Verlass sein. Jeder hat seine Aufgabe. So hatten auch Jeremias und Jasper immer wieder Wachdienst auf dem Mast oder mussten schnell an die Seile eilen, wenn sich unerwartete Böen in die Segel warfen. „Wir Schüler haben im Nord-Ostsee-Kanal das Schiff für zehn Tage übernommen“, berichtet Jeremias. Jaspar hat das Segeln bei solchen Übernahmen so verinnerlicht, dass er bei einem nächtlichen Manöver im Regen aus Instinkt die richtigen Handgriffe gemacht hat. „Man hat irgendwann nicht mehr zu seinem Wachführer geschaut, ob man es richtig macht.“ Diese Zusammenarbeit mit den Erwachsenen der Crew veränderte ihn: „Ich habe gelernt mit Erwachsenen auf Augenhöhe zu reden. Das stört mich nicht mehr“, sagt er.

Das Schulschiff Thor Heyerdahl auf der Atlantiküberquerung. Quelle: KUS

Kubanische Nacht

Zur Offenheit hat auch eine Nacht in Kuba beigetragen. Für beide war das Land das Highlight der Reise. „Ich habe vorher den Kommunismus nie so deutlich erlebt“, sagt Jasper. „Es hat mir gezeigt, dass es keinen großen Unterschied macht. Die Menschen waren gar nicht unglücklich und eingeschränkt, sondern extrem nett, offen und hilfsbereit.“ Als er mit einer kleinen Gruppe Kuba besuchte, hat er mit einem Kubaner auf einer Dachterrasse die ganze Nacht Domino gespielt – ohne Spanisch oder die Regeln zu können. „Obwohl wir nicht jedes Wort verstanden haben, hat es so viel Spaß gemacht, dass ich es nie wieder vergessen werde“, schwärmt Jasper, der schon in vielen Ländern gelebt hat.

Jeremias dagegen war vor dem Segeltörn nie außerhalb Europas. „Mir war klar, dass es auf der Welt viele verschiedene Dinge gibt, aber das selbst zu erleben und bestätigt zu sehen, wie die Karibik ist, war toll“, sagt er. Besser als Kuba war nur die See für ihn. Obwohl er immer wieder Seekrank wurde, will er als Ehemaliger wieder auf der „ Thor Heyerdahl“ mitsegeln. „Ich habe gelernt damit umzugehen“, sagt er.

Jasper von Lewinski Quelle: Friedrich Bungert

Jasper möchte sich erstmal anderen Projekten widmen. „Man hat sich auf dem Schiff kleine Projekte zur Beschäftigung ausgedacht.“ So hat er auf der Reise eine Häkelnadel geschnitzt. Zuhause will er nun den Schuppen ausbauen und sich ein Domino-Set basteln. Wenn er noch einmal in See sticht, dann auf einer anderen Route, um Neues kennen zu lernen.

Noch haben die beiden aber von ihrer letzten Reise über Marokko nach Panama weiter durch die Bermudas bis zurück nach Kiel zu erzählen. „Es ist schön, die Geschichten zu erzählen“, sagt Jeremias. Einige hat er seinen Freunden schon dreimal erzählt, andere noch gar nicht. Für eine einzige Erzählung war die Reise vermutlich zu abenteuerreich und lang. Zumindest für die MAZ war das die letzte Geschichte von der Atlantiküberquerung der beiden. Die Erlebnisse ihrer Reise haben die Potsdamer Schüler Jasper von Lewinski und Jeremias Gestrich für die MAZ aufgeschrieben.

Alle Geschichten von der „ Thor Heyerdahl “:

Von Jan Russezki