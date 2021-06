Bornstedt

Der Streit um den künftigen Standort der Gesamtschule „Schule am Schloss“ hätte am Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung entschieden werden sollen. Doch weil neue Varianten auf dem Tisch liegen, soll der Beschluss des Integrierten Kita- und Schulentwicklungsplans (IKSEP) von der Tagesordnung genommen werden. Damit bleibt auch der Rathauskooperation aus SPD, Grünen und Linken ihre bislang härteste Konfrontation vorerst erspart.

Sondersitzung der Stadtverordneten am 23. Juni

Die SPD-Fraktion will stattdessen eine Sondersitzung der Stadtverordneten am 23. Juni beantragen, auf der das IKSEP beschlossen werden soll. Hintergrund ist einerseits die Neuigkeit des Schulamts, wonach das Oberstufenzentrum I (OSZ) in der Jägerallee mittelfristig aufgegeben werden könnte, andererseits eine Initiative von SPD-Fraktionschef Daniel Keller beim Land für zusätzliche Flächen an der Pappelallee.

Er habe Gespräche geführt, ob nicht doch ein größeres Grundstück an der Pappelallee für den Schulstandort zur Verfügung gestellt werden könnte. „Da gibt es positive Signale“, so Keller zur MAZ. Dann wäre an der Pappelallee genügend Platz für eine Gesamtschule. Auch mit der Stiftung Preußische Schlösser & Gärten (SPSG) gibt es laut Keller neue Gespräche. Denn weil mit dem Ruinenberg das Weltkulturerbe direkt an den möglichen Schulstandort angrenzt, müsste die Schlösserstiftung bei der Größe von Baukörpern oder geringeren Abständen ihre Zustimmung geben,“ auch da gibt es Wohlwollen“, so Keller.

An der Jägerallee könnte schon 2024 die Gesamtschule einziehen

Zweiter Grund für die Vertagung ist der bislang gar nicht betrachtete Standort Jägerallee. Wenn das OSZ I dort weniger Platz benötigt, könnte die Gesamtschule „Schule am Schloss“ auch dort ihren finalen Standort bekommen. Im Gegensatz zur Pappelallee, wo frühestens 2027 ein Neubau steht, wäre an der Jägerallee schon 2024 ein Einzug möglich. Dort wäre sogar Platz für eine neue innerstädtische Grundschule. „Ein weiterer Vorteil wäre, dass in den Modulbauten der Gesamtschule an der Biosphäre das dringend benötigte Gymnasium gegründet werden könnte“, sagt Keller.

Bis zur geplanten Sondersitzung am 23. Juni sollen nun die Vertreter der betroffenen Schulen und die Verwaltung mit den Bildungspolitikern der Fraktionen die neuen Ideen besprechen. Keller ist sich sicher: „Für beide Varianten wird sich eine große Mehrheit finden und auch in der Rathauskooperation gibt es Offenheit dafür.“

Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg bestätigt das. „Ich bin froh, dass sich jetzt ein Kompromiss abzeichnet, der einen Gesamtschulstandort in der Innenstadt oder in Bornstedt sichert.“ Dass es zusätzlich ein Gymnasium geben müsse sei auch „nicht unstrittig“. „Welche Schule tatsächlich wohin zieht, müssen wir beleuchten. Auch das OSZ muss natürlich in die Debatte mit einbezogen werden. Es darf nicht zum nächsten Spielball werden“, so Wollenberg.

Von Peter Degener