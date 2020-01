Ist das Potsdams gefährlichster Schulweg?

Bornstedt

Eigentlich würde Ines Voß am liebsten gar nichts mehr über dieses Thema hören. Denn der gefährliche Weg zur Karl-Foerster-Schule in Bornstedt war schon lange ein Dauerbrenner auf den Elternabenden, als ihre älteste Tochter in die Schule kam – das Mädchen ist mittlerweile 15 Jahre alt. „Und noch heute gibt es keine Elternversammlung und keine Schulkonferenz, auf der es nicht darum geht“, sagt Ines Voß. Sie ist die Vorsitzende der Schulkonferenz, die Schulwegssicherheit der rund 600 Grundschüler liegt Ines Voß am Herzen. Gemeinsam mit anderen engagierten Eltern kämpft sie darum, dass die Kinder heil zur Schule kommen.

Viele Beinahe-Unfälle, mehrfach hat es schon gekracht

Annette Weiß und ihre Kinder wissen genau, wie heikel gleich mehrere Stellen auf dem Weg zur Schule, zur Kita und zu den beiden Horten sind, die sich an der Kirschallee aufreihen. „Wir wurden alle drei schon beinahe angefahren“, sagt sie, „genau wie viele andere Schüler und Eltern.“ Valentin Weiß kann sich noch genau erinnern, wie es war, als das Auto auf einmal sehr nahe kam. „Gruselig“, sagt der Neunjährige. Und es blieb nicht bei den Fast-Unfällen, mehrfach krachte es allein an der Kreuzung zur Pappelallee, ein Erzieher und ein kleines Mädchen wurden verletzt.

Annette Weiß und Ines Voß zählen die gefährlichen Punkte auf. „Direkt an der Schule sind es die Querungen der Straßen“, sagt Ines Voß, deren beiden jüngeren Kinder noch die Foerster-Grundschule besuchen. Besonders heikel sei die Situation, wenn am Morgen 600 Kinder binnen weniger Minuten zur Schule kämen, zu Fuß, mit dem Rad, nicht wenige mit dem Elterntaxi.

„Viele Eltern fahren ihre Kinder buchstäblich bis ans Schultor, reißen ohne Rücksicht die Türen auf und wenden dann anschließend in der engen Straße, in der die Schüler durcheinanderwuseln“, sagt Ines Voß. Sie könne jede Mutter und jeden Vater verstehen, der morgens im Stress sei, betont sie. Aber: „Das ist eine gefährliche Situation, zumal wenn es wie jetzt, morgens noch dunkel ist.“

Reihenweise Problemstellen

Nach dem Unterricht gehen viele der Grundschüler in den Hort am Schulplatz, dafür müssen sie die viel befahrene Pappelallee überqueren. „Hier gibt es gleich mehrere Probleme“, erklärt Annette Weiß, „zum einen die Abbieger und zum anderen die sehr kurzen Ampelphasen.“ Vor allem ältere Schüler gehen auch gern in den Schülertreff im Ribbeck-Eck, der Weg führt über die B273. Auch diese Straße ist stark befahren, eine Ampel gibt es dort nicht und weil das Ribbeck-Eck in einer Kurve liegt, ist der Verkehr schwer einsehbar.

Immer wieder haben die Eltern auf die Gefahrenstellen hingewiesen, Eingaben geschrieben, vor-Ort-Termine und Demonstrationen durchgeführt, haben sich beschwert. Petra Knoblauch, die Schulleiterin, findet das gut. „Wenn wir da nicht klar kommunizieren, passiert nichts“, sagt sie. Und passiert sei schließlich mittlerweile etwas. So wurde an der Pappelallee eine vorhandene, aber ungenutzte Abbiege-Ampel zum Leben erweckt.

Einiges ist schon passiert

„Das ist wirklich ganz wichtig“, sagt Annette Weiß, „denn so kriegen die Autofahrer erst dann grün, wenn die Fußgänger rot haben. Außerdem wurde die Ampelphase für die Fußgänger ein bisschen verlängert.“ Zu kurz ist sie aber dennoch. Kaum zwölf Sekunden bleiben, um die Straße zu überqueren. „Das ist schon für Erwachsene knapp, bei Kindern, die vielleicht doch noch ein bisschen unkonzentrierter sind, gerade nach der Schule, ist das zu wenig.“

Die Polizei kennt die Sorgen der Foerster-Eltern gut. „Uns ist bekannt, dass die Eltern die Situation als unsicher beklagen“, sagt Juliane Mutschischk, die Sprecherin der Potsdamer Inspektion. Als Mitglied eines Gremiums zur Schulwegsicherheit stehe die Behörde andauernd im Kontakt mit der Stadtverwaltung. An der Karl-Foerster-Schule habe die Polizei, so die Sprecherin, „bislang kein Sicherheitsrisiko feststellen können.“ In der Stadtverwaltung ist man sich der Probleme auf den Schulwegen – nicht nur in Bornstedt – bewusst. Seit 1992 besteht ein Konzept zur Schulwegsicherung, das fortlaufend, zuletzt vor zwei Jahren, aktualisiert wurde. Es listet detailliert auf, welche Maßnahmen für die Verkehrssicherheit an jeder der Potsdamer Schulen nötig wären und verdeutlicht gleichzeitig, wie unterschiedlich sicher die Schulwege sind.

Hohes Budget vorgesehen

Für die Karl-Foerster-Schule hat das Konzept die selben Problempunkte erkannt wie die engagierten Eltern, und es verspricht Abhilfe. 95.000 Euro will die Stadt investieren, um die Straßen rund um die Schule sicherer zu machen, unter anderem ist geplant, an der Ampel zur Pappelallee mehr Platz für die wartenden Kinder zu schaffen. 95.000 Euro – das ist viel Geld, das Gesamtbudget für die Schulwegssicherung lag 2019 bei 200.000 Euro.

Dabei sind manche der Maßnahmen gar nicht teuer: „Aufklärungsarbeit Hol- und Bringeverkehr“ verspricht das Konzept, also eine Ansage an gehetzte Eltern, die direkt ans Schultor fahren. Die Eltern um Ines Voß und Annette Weiß haben ihrerseits mit Hilfe des Verkehrsclubs Deutschland eine konkrete Liste der Maßnahmen ausgearbeitet, die sie sich für die neuralgischen Punkte auf dem Schulweg ihrer Kinder wünschen. Und sie gehen dabei deutlich weiter als die Stadtverwaltung: Tempo 30 auf der Pappelallee, schließlich befänden sich dort mehrere Kitas und Horte, sichere Fußgängerüberwege vor den Einrichtungen und eine längere Ampelphase. „irgendwann müssen wir das dann nicht mehr bei jedem Elternabend besprechen, sondern die Kinder kommen einfach sicher an“, hofft Ines Voß. Das sei schließlich das Wichtigste.

