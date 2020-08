Potsdam

Nach der Corona-Infektion einer Schülerin im Potsdamer Montessori-Schulzentrum ist dort ein weiterer Schüler positiv getestet worden. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Da er sich bereits in häuslicher Isolation befunden habe, gebe es keine neuen Kontaktpersonen. „Die Schule bleibt geöffnet, die Kontaktpersonen bleiben in Quarantäne“, hieß es in der Mitteilung. Die Tests der übrigen 19 Kontaktpersonen der ersten infizierten Schülerin seien hingegen negativ ausgefallen. 540 Schüler und Schülerinnen werden aktuell am Montessori-Schulcampus am Stern unterrichtet.

Der Leiter der Montessori-Schule Simon Friedrich-Raabe hatte nach der Infektion der ersten Schülerin erklärt, die Schule sei auf einen solchen Fall vorbereitet gewesen. Die Schüler seien in erweiterte Lerngruppen aufgeteilt worden und die Schule sei auf einen Fernunterricht vorbereitet gewesen für den Fall, dass Schüler Zuhause bleiben müssten.

Schüler in der Marienschule in Babelsberg infiziert

Nach der Infektion eines Schülers in der Marienschule im Stadtteil Babelsberg gilt dort für 80 Menschen, die mit dem Schüler in Kontakt waren, auch eine 14-tägige Quarantäne. Die Testergebnisse für diese Personen würden erst am Sonntag erwartet, hatte die Stadt mitgeteilt. An der Marienschule war im März der erste Potsdamer Coronafall an einer Schule bekannt geworden.

