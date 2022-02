Potsdam

Es ist soweit: Der lang erwartete Covid-19-Impfstoff Nuvaxovid der Firma Novavax soll kommende Woche Brandenburg erreichen. Mit dem Totimpfstoff werden laut Gesundheitsministerium zwar vorrangig Pflegekräfte und medizinisches Personal geimpft, die sich bislang noch nicht für eine Corona-Schutzimpfung entscheiden konnten – und für die ab Mitte März eine Impfpflicht besteht.

Potsdam hält die zweite Dosis zurück

Nach aktuellem Stand ist in der Landeshauptstadt allerdings noch ein wenig mehr Geduld gefragt. Hier soll Novavax voraussichtlich erst in der ersten Märzwoche zur Verfügung stehen. Die Stadt hat bereits 3000 Impfdosen bestellt. Damit könnten jedoch nur 1500 Personen geimpft werden, sagt Stadtsprecherin Juliane Güldner: „Aufgrund der kurzfristigen Zweitimpfung und der aktuell noch unklaren Folgelieferungen werden die Zweitimpfdosen vorsorglich reserviert.“

Das Novavax-Vakzin ist alternativ zu den bereits eingesetzten Covid-19-Impfstoffen bei Personen ab 18 empfohlen. Laut der Ständigen Impfkommission (Stiko) sollen zwei Impfstoffdosen im Abstand von drei Wochen verabreicht werden.

Ohne Termin im Potsdamer Impfbus

In Potsdam sind Novavax-Impfungen laut Rathaus in der Schinkelhalle und in der Metropolishalle möglich – mit vorheriger Terminreservierung. Auch im Impfbus ist Novavax im Angebot – hier ohne Termin. „Solange Personen der sektoralen Impfpflicht bevorzugt geimpft werden, ist eine Arbeitgeberbescheinigung zur Impfung vorzulegen“, so Güldner. Der Vordruck sei als Download auf der Webseite „Brandenburg impft“ verfügbar.

Potsdamer Krankenhäuser haben Bedarf geprüft

Auch die Potsdamer Kliniken werden auf Novavax zurückgreifen. So werden das St. Josefs-Krankenhaus und das Evangelische Zentrum für Altersmedizin ihren Beschäftigten eine Novavax-Impfung als Alternative zu mRNA-Impfstoffen und Vektorimpfstoffen anbieten. Die Nachfrage nach einer Erstimpfung mit Novavax ist laut Alexianer-Sprecher Benjamin Stengl aber gering. „Wir werden keine Impfaktion im größeren Stil in unseren Häusern organisieren müssen.“ Das Prozedere werde derzeit geklärt.

Auch die Oberlinklinik hat bereits den Bedarf in der Belegschaft abgefragt und eine Bestellung ausgelöst, teilt Sprecherin Andrea Benke mit. 75 Dosen sind demnach für das Gesamtunternehmen – also für das Oberlinhaus mit all seinen Tochterfirmen – geordert. Das kommunale Klinikum „Ernst von Bergmann“ wird seinen Mitarbeitenden ebenfalls eine Impfung mit dem Novavax-Impfstoff anbieten. „Die Bestellung der für uns verfügbaren 100 Impfstoffdosen ist schon erfolgt“, so Sprecherin Theresa Decker. Die Impfungen werden im Rahmen der weiterhin regulär angebotenen Team-Termine durchgeführt.

Metropolishalle schließt

Die erste Märzwoche bringt eine weitere wichtige Änderung mit sich: Die überregionale Impfstelle in der Metropolishalle in Babelsberg schließt. Am 28. Februar werden dort die letzten Corona-Schutzimpfungen angeboten. Darüber informiert das Brandenburgische Gesundheitsministerium. Der Grund: Es kommen zu wenig Impfwillige. Gemessen daran sei es zu teuer, das Angebot aufrecht zu erhalten.

Ministerin Nonnemacher: „Viel zu große Impflücke“

„Wir haben in Brandenburg leider immer noch eine viel zu große Impflücke, die wir möglichst schnell schließen müssen“, sagt Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Landesweit gebe es aber genügend Impfmöglichkeiten. „Jede und jeder, der sich für die Impfung entscheidet, bekommt sie schnell und problemlos.“

Potsdams Oberbürgermeister: „Impfangebot mit und ohne Termin“

Auch Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) rechtfertigt den Impf-Stopp in der Metropolishalle. „Die sinkenden Impfzahlen erfordern die Schließung einer der beiden Potsdamer Impfstellen“, sagt er. „Durch die Impfstelle in der Schinkelhalle und den Potsdamer Impfbus bieten wir den Potsdamerinnen und Potsdamern auch weiterhin ein Impfangebot mit und ohne Termin.“

Sinkendes Interesse an Impfzentrum in Babelsberg

Die überregionale Impfstelle in der Metropolishalle wurde nach einer mehr als zweimonatigen Herbstpause am 10. Dezember 2021 mit sechs Impfstraßen wiedereröffnet. Zeitweise wurde auf neun Impfstraßen und über 1000 mögliche Impfungen pro Tag hochgefahren. Im Dezember wurden dort laut Ministerium insgesamt 14 715 Impfungen verabreicht. Die meisten Impfungen verzeichnete man in der 51. Kalenderwoche mit 5144. Im Januar 2022 seien es insgesamt 12 295 gewesen, in der 5. Kalenderwoche noch 1107 und in der 6. KW nur 920.

Von Nadine Fabian