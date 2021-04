Werder

Lilli Zeifert will studieren – erst Physik und danach Astrophysik. Seit Jahren arbeitet die körperbehinderte 20-Jährige darauf hin und steht jetzt kurz vor den Abitur-Prüfungen. Im Oktober will sie ihren Lebensmittelpunkt von Werder nach Potsdam verlagern, in das Golmer Studentenwohnheim der Universität. Um das umzusetzen, braucht Lilli Zeifert 24 Stunden lang Hilfe von Assistenten. Denn die junge Frau hat seit der Geburt eine dyskinetische Zerebralparese, kann ihren Oberkörper nicht kontrollieren, nicht sprechen und sitzt im Rollstuhl. Alles, was sie sagen oder schreiben will, tippt sie mit dem Fuß über ein Tablet in einen Sprachcomputer ein.

Fünf Assistentinnen sollen Lilli Zeifert in ihrem neuen Alltag begleiten, so der Plan. Schon vor anderthalb Jahren hat die Familie diese Hilfe beim Sozialamt des Landkreises beantragt, um genügend Vorlauf für die Suche und die Auswahl der Bewerber zu haben. Doch bisher gibt es keinen Bescheid und langsam drängt die Zeit. „Es ist generell recht schwer, wirklich geeignete Assistentinnen zu finden, besonders, wenn man diesen dann noch nicht einmal sagen kann, wie viel sie verdienen werden“, erklärt Lilli Zeifert.

Amt berechnet das Budget

Über ein sogenanntes „Arbeitgebermodell“ wird sie die Helferinnen selbst einstellen und müsse daher wissen, wie hoch ihr Budget ist. Genau das berechnet das Amt. „Damit steht und fällt für mich alles, denn ohne das persönliche Budget werde ich meine Assistentinnen nicht bezahlen und nicht studieren können“, so Lilli Zeifert. Oft sei sie beim Sozialamt bisher vertröstet worden. Die Behörde begründet die langwierige Bearbeitung damit, dass mehrere Stellen eingebunden werden müssen, um das Budget zu kalkulieren.

Lilli Zeifert bedient sich eines Tablets, um zu kommunizieren. Quelle: privat

„Trotzdem ist bei der konkreten Bearbeitung recht viel Zeit ins Land gegangen“, räumt Kreissprecherin Andrea Metzler auf Nachfrage der MAZ ein. Daran seien teilweise „umfangreiche Personalausfälle“ Schuld. Priorität hatten dann andere Anträge, deren Leistungszeitpunkt früher lag. Ins Detail könne das Sozialamt aber auf Anfrage zum Fall Lilli Zeifert nicht gehen, weil der Datenschutz dagegen spreche. Die Behörde gehe allgemein davon aus, dass bei einem Studienbeginn im Oktober noch genügend Zeit wäre, um Assistentinnen zu finden.

Abiprüfungen stehen kurz bevor

Unterstützung braucht Lilli Zeifert in ihrem gesamten Alltag: „Bei der Körperhygiene, dem Toilettengang, beim Kochen, beim Essen- und Trinkengeben, dem Mitschreiben in der Universität, meiner Freizeitgestaltung und auch dem Sauberhalten meines Behinderten-Appartements“, schildert sie. Außerdem müsse eine Assistentin auch in der Nacht in Bereitschaft sein. Wohnen würden die Helferinnen in einem Appartement direkt gegenüber. Ihr eigenes ist bereits angemeldet. Aber zunächst muss sie nun das Abi abschließen. Unklar ist, ob das Sozialamt den Bescheid erst schickt, wenn Lilli Zeifert die Prüfungen bestanden hat. Denn es könnte eine Voraussetzung für die Bewilligung sein. Ob das in diesem Fall so ist, ließ die Verwaltung aber offen.

Im Alter von fünf Jahren ist Lilli eingeschult worden, besuchte mehrere Grundschulen in der Region sowie das Evangelische Gymnasium in Kleinmachnow. Ab der zweiten Hälfte der 7. Klasse lernte sie über die Fernschule Institut für Lernsysteme (ILS) weiter und wird ihre Abi­prüfungen extern ablegen. Den schriftlichen Teil in den Fächern Politik, Französisch, Deutsch und Mathe absolviert sie am Oberstufenzentrum in Werder in einem separaten Raum an ihrem Laptop. Wegen ihrer Beeinträchtigung erhält sie mehr Zeit zum Schreiben und kommt damit auf fast acht Stunden pro Klausur.

Lilli Zeifert (damals 17) aus Werder ist körperlich behindert und will unbedingt Astrophysik. Quelle: Archiv/privat

„Große Umstellung“

Die vier mündlichen Prüfungen in Englisch, Physik, Spanisch und Latein legt Lilli Zeifert an der Grande Ecole in Potsdam ab. Auch dort bekommt sie einen Zeitvorteil. Wenn alles gut läuft, hat sie Mitte Juni ihren Abschluss in der Tasche. Dann sind es noch rund vier Monate bis zum Beginn des Studiums. „Im Moment werde ich immer nervöser, je näher die Prüfungen heranrücken. Ich war jetzt 15 Jahre lang in der Schule und habe darauf hingearbeitet. Da mache ich mir selbst natürlich großen Druck“, erzählt sie. Auch beim Gedanken an ihr Studium wird ihr etwas mulmig: „Es wird garantiert eine große Umstellung für mich, denn bisher hat mich meine Mutter 20 Jahre lang gepflegt.“

Fasziniert von Astrophysik

Vor zehn Jahren entdeckte Lilli Zeifert ihre „Liebe zur Astrophysik“, wie sie selbst sagt. Die Wissenschaft fasziniere sie, weil sie unvorstellbare Geheimnisse und Rätsel birgt, die es zu entdecken gilt. „Man lernt immer neue Dinge und kommt der Antwort näher, warum wir existieren und wie es überhaupt sein kann, dass wir existieren“, erklärte sie in einem MAZ-Bericht vor zweieinhalb Jahren, als es um einen Spendenaufruf für ihren E-Rollstuhl ging. Seit Februar hat sie diesen nun und kann sich draußen seitdem größtenteils allein fortbewegen. In den Supermärkten komme sie nun auch an die oberen Regale und Treppen seien für den 40.000 Euro teuren Rollstuhl auch kein Problem.

Von Luise Fröhlich