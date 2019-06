Potsdam

Regenschirme eingepackt und Gummistiefel an: Auf die Region kommt ein Unwetter zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Gewittern, die ab dem Mittag auf die Landeshauptstadt treffen sollen. „Dabei muss mit heftigem Starkregen mit Regenmengen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Sturmböen zwischen 70 und 85 km/h sowie mit Hagel mit Korngrößen um 2 cm gerechnet werden“, so die Meteorologen auf ihrer Homepage.

Auch die von der Meteogroup betriebene Unwetterzentrale warnt vor dem, was da kommt. Bislang zeigt die Karte für das ganze Land Brandenburg die Warnstufe gelb – eine Vorwarnung. Sie gilt in Potsdam von 14 Uhr am Donnerstag bis in den frühen Freitagmorgen.

Genaue Vorhersagen von Gewittern sind unmöglich

Mit Unwetterwarnungen wie dieser wollen die Wetterdienste Hinweise auf Wetterlagen mit Dies hohem Unwetterpotential geben. Sie sollen „die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen“, heißt es beim DWD. Denn trotz aller Technik sind haargenaue Vorhersagen nicht möglich: „Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen.“ Deshalb raten die Meteorologen, sich über die weiteren Wettervorhersagen zu informieren.

Bei Gewitter gilt: Vorsicht. Blitze sind elektrische Ladungen. Wenn sie auftreten, wird der Spannungsunterschied zwischen der Gewitterwolke und dem Boden darunter ausgeglichen. Und der ist gewaltig, beim Blitzeinschlag fließt für den Bruchteil einer Sekunde Strom von rund 30.000 Ampère durch die Einschlagsstelle. Der Donner ist dann übrigens eine logische Folge des Blitzes. Weil sich bei der elektrischen Entladung die Luft schlagartig erwärmt, donnert es.

Am besten ins Haus oder Auto

Die alte Faustregel, um auszurechnen, wie weit ein Gewitter entfernt ist, stimmt. Die Sekunden zwischen sichtbarem Blitz und hörbarem Donner geteilt durch drei ergibt in etwa die Entfernung zum Unwetter in Kilometern. Da Blitze meistens in Erhebungen einschlagen, sollten bei Gewitter freie Flächen wie Wiesen oder Felder unbedingt verlassen werden. Falls das nicht geht, sollte man sich hinhocken und die Beine eng zusammen halten. Auch Bäume bieten aber keinen Schutz, besonders wenn sie allein stehen, sind sie ein ideales Ziel für Blitze.

Schwimmen bei Gewitter ist ebenfalls gefährlich, denn der Kopf des Badenden bildet fast automatisch den höchsten Punkt im ansonsten ebenen Wasser. Autos bieten einen absolut sicheren Schutz vor Blitzen – genau wie Flugzeuge bilden sie wegen ihrer Metallhülle einen faradayschen Käfig, der Einschläge ableitet. Doch auch im Auto sollten Vorsichtsmaßnahmen nicht außer acht gelassen werden, bei Starkregen kann es schnell zu Aquaplaning und unterspülten Routen kommen. Deshalb lieber vorsichtig fahren, oder einfach rechts ranfahren und warten, bis das Schlimmste vorüber ist. Ebenfalls metallisch, aber weit gefährlicher sind Fahrräder. Diese ziehen Blitze zwar nicht an, wie man früher gern geglaubt hat, sie leiten sie aber umso besser.

