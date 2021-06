Potsdam

Stellen Mitglieder des derzeitigen Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) der Uni Potsdam ihren Freunden falsche Immatrikulationsbescheinigungen aus, damit diese widerrechtlich das Studierendenticket benutzen können? Finanziert der Asta mit den Beiträgen aller rund 22000 Studierender gewaltverherrlichende Videos? Das sagen jedenfalls Vertreter der neuen „Liste Lehramt“ oder des RCDS.

Ein bisschen Skepsis ist angesagt, denn von diesem Dienstag an bis Donnerstag sind Wahlen zum Studierendenparlament (Stupa). Da geht es auch um Machtverhältnisse in der von Listen wie Linken.SDS, „Beat!“ und „Grüner Campus“ (nicht zu verwechseln mit der Grünen Hochschulgruppe) dominierten Studierendenvertretung. Ob es tatsächlich Korruption, Betrug und Unterschlagung studentischer Gelder gibt, ist nicht ausgemacht. Allerdings sind einige Unregelmäßigkeiten schon öffentlich geworden.

Bundespolizei wollte Auskunft

Zum Beispiel beim ersten und zentrale Vorwurf, Asta-Mitglieder hätten Studierendenbescheinigungen gefälscht und an ihnen genehme Personen ausgereicht. Damit kann man dank Semesterticket günstig öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Tatsächlich hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) schon zweimal junge Leute aufgegriffen und die Matrikelnummer von der Universität Potsdam prüfen lassen. Ergebnis: Die Fahrgäste waren keine Studierende der Universität Potsdam, der Ausweis eine Fälschung – aber mit echtem Asta-Stempel.

„Die erste Anfrage des VBB ging Mitte Mai nach einer Fahrgastkontrolle ein“, bestätigt Hochschulsprecherin Silke Engel. „Die betroffenen Personendaten und Matrikelnummern stimmten nicht mit Uni-Potsdam Mitgliedern überein“, so Engel weiter. „Inzwischen ging wohl auch ein Auskunftsersuchen der Bundespolizei ein.“ Die wird nach eigener Auskunft tätig, wenn bei der Deutschen Bahn wohl Leistungen erschlichen wurden. Ob sogar Urkundenfälschung vorliegt und welches Ausmaß die Fälle haben, wird derzeit von der Hochschulleitung geprüft.

Der Asta habe sich in den jüngsten Sitzungen des Stupa höchst ungeschickt herausreden wollen, sagt das RCDS-Mitglied Jonas Kolecki, der nicht selbst im Stupa sitzt, aber als Gast oft in den Sitzungen ist. Erst sei behauptet worden, der Asta habe Ausweise gutgläubig an Betrüger ausgereicht, in einer späteren Sitzung habe es dann geheißen, jemand sei in die Asta-Räume eingedrungen und hätte sich halbfertige Dokumente angeeignet und diese dann ausgefüllt. Zudem habe sich der Asta in dieser Angelegenheit noch 400 Euro aus seinem Finanztopf genehmigt, um sich von einem Juristen beraten lassen, wie er aus der misslichen Situation herauskomme.

Aufregung ums Kuze

Mitglieder des Stupa oder andere Studierende kennen noch weitere Geschichten. Der seit Herbst 2020 aktive neue Asta genehmige großzügig Geld für Projekte, ohne deren Sinn oder gar Existenz zu belegen. Der Verdacht: Asta-Mitglieder finanzieren ihre persönlichen Liebhabereien oder wirtschaften gar in die eigenen Taschen, obwohl sie rechtlich gesehen Politik für alle 22 .000 Studierende machen sollen. Diese zahlen vor jedem Semester einen Beitrag – zuletzt 15 Euro – um Projekte für alle zu ermöglichen.

Ein Beispiel für verdächtige Ausgaben nennt der Lehramtsstudent Martin Urban, der jetzt für die neue „Liste Lehramt“ antritt. Der Asta genehmige sich ein Referat „Kultur & Kuze“ und bezahle zugleich den Verein zum Erhalt des Studentischen Kulturzentrums „Kuze“ in der Hermann-Elflein-Straße, ohne je Rechenschaft über den Unterschied der jeweiligen Aufgaben und Tätigkeiten abzulegen. Außerdem würden schon über Jahre mit solchen Mitteln Kuze-Mitarbeiter finanziert.

Das studentische Kulturzentrum „Kuze“ in der Hermann-Elflein-Straße ist den Asta-Kritikern sowieso ein Dorn im Auge. Es sei keineswegs ein Zentrum für alle Studierenden, sondern habe sich zum Treff der linken bis linksextremen Szene Potsdams entwickelt, so Lehramtsstudent Urban. Bürgerlich orientierte Studierende seien dort gar nicht gern gesehen.

Was nur etwa sechs Prozent der Studierendenschaft nütze, werde mit vier Euro pro Kopf von allen Studierenden der Universität finanziert. Tatsächlich ist das „Kuze“ fester Bestandteil der Beitragsordnung der Studierendenschaft der Uni Potsdam. Im Haushaltsplan 2020/21 des Asta schlug es mit gut 197. 000 Euro zu Buche. 95. 000 Euro davon bezahlten die Studierenden.

Polizeifeindliche Videos

Einen Fall von zumindest fragwürdiger Förderung erwähnen auch die Autoren Nathan Hümpfner und Florian Franke in der studentischen Online-Zeitschrift „SpeakUP.to“. Der Asta habe Ende vergangenen Jahres der neuen studentischen Krawalltruppe „AKPDSU“ 200 Euro zur Produktion von Videoclips genehmigt, die für einen Workshop zur Abschaffung der Polizei warben. Die von der „AKPDSU“ gezeichneten Clips gibt es auf Youtube wirklich. Zu gewaltvollen Zeichentrickfilmen erklingen die Zeilen: „Advent, Advent, ein Bullenwagen brennt“.

Sceenshot aus einem der Videos mit den ein Workshop zur „Abschaffung der Polizei“ angekündigt wird. Quelle: AKPDSU/YOUTUBE

Davon abgesehen sei der Ton im Asta und im Studierendenparlament rau und einschüchternd, so die Kritiker. Es werde nicht einmal vor Gewaltandrohungen zurückgeschreckt wie die aggressive Kampagne der neuen Gruppe namens AKPDSU belege. Die habe zum Beispiel widerrechtlich Adressen von Studierenden öffentlich gemacht.

Das RCDS-Mitglied Jonas Kolecki sagt, der Asta müsse wieder eine wirkliche Studierendenvertretung werden. Er dürfe keine geschlossene Gruppe bleiben, die nur ihre eigene Klientel versorge. Kolecki spricht von einem „System Asta“. „Es sind Personen, die sich seit Jahren studentischer Mittel bedienen.“ Diese müssten endlich die „Konsequenz des Rechtsstaates“ spüren.

Vorwürfe bekannt

Der Universitätsverwaltung sind solche Klagen bekannt. Hochschul-Sprecherin Silke Engel sagt: „Derzeit werden die Vorwürfe und Zusammenhänge geprüft und gegebenenfalls aufgearbeitet.“ Laut Engel sei es seit Oktober 2020 aber tatsächlich schwierig, mit dem Asta über anstehende Sachpolitik zu diskutieren. Individuelle Interessen und Aktivismus hätten unter dem neuen Asta zugenommen.

Asta widerspricht

Dieser wiederum betont gegenüber der MAZ am Montag „keine Klientelpolitik“ zu betreiben und für alle Studierenden da zu sein. Bei der Vergabe von VBB Tickets im Verantwortungsbereich des Asta sei es aber tatsächlich zu einem „Missverständnis“ gekommen. „Wir haben umgehend reagiert und einen Untersuchungsausschuss gebildet“, so Asta-Sprecher Wilm Weihrauch. Zu ergänzen wäre laut Aussage studentischer Beobachter: aus eigenen Leuten. Die Verantwortung, die mit den Aufgaben einer Studierendenvertretung einhergehe, „nehmen wir sehr ernst“, so Weihrauch.

Von Rüdiger Braun