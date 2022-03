Waldstadt II

Glück im Unglück: Ein Balkonbrand in einem Wohnhaus am Moosglöckchenweg im Potsdamer Wohngebiet Waldstadt II ist noch einmal glimpflich ohne Schaden an Leib und Leben ausgegangen. In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag brach um etwa drei Uhr nachts auf dem Balkon des Mehrfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus – die Schäden waren beträchtlich.

Auch Potsdamer Feuerwehr handelte rasch

Doch die Eigentümerin der Wohnung kam mit dem Schrecken davon. Sie bekam von dem Feuer zunächst nichts mit, weil sie schlief. Glücklicherweise hatten Nachbarn die sich anbahnende Katastrophe bemerkt – sie hatten den Feuerschein wahrgenommen. Die Nachbarn handelten geistesgegenwärtig und klingelten die Wohnungseigentümerin aus dem Bett. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Im Februar brannte es im Potsdamer Kiez Am Stern

Die Bewohner kamen mit einem Schrecken davon, es entstand lediglich Sachschaden. Der Brandort wurde durch die Kriminalpolizei untersucht – es wird nun zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

Im Februar war ein Wohnungsbrand im Wohngebiet Am Stern wesentlich weniger glimpflich ausgegangen.

Von MAZonline