Golm

Donnerstagnacht um 23.10 Uhr kam es in Golm zu einem Raub in der Straße In der Feldmark. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich mehrere maskierte Täter Zugang zu einer Wohnung, in der sich zu diesem Zeitpunkt drei Personen im Alter von 17–20 Jahren aufhielten. Die Täter schlugen, fesselten und verletzen sie mit einem Elektroschocker. Eines der Opfer konnte in ein anderes Zimmer flüchten und die Polizei verständigen. Als diese sich dem Ort näherte, flüchteten die Täter unter Mitnahme von Bargeld und persönlichen Gegenständen. Drei Tatverdächtige, im Alter von 19 bis 35 Jahren, konnten im Zuge intensiver Fahndungsmaßnahmen noch festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Einer der Geschädigten wurde bei dem Angriff derart verletzt, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei war mit zehn Beamten im Einsatz und führte zudem vor Ort eine Spurensicherung durch. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes und den Hintergründen führt nun die Kriminalpolizei, sie dauern weiter an.

Von MAZonline